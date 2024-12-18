Військовий експерт Ступак про знищення генерала РФ Кирилова: росіяни планують убити когось із впливових українців

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".

"За час повномасштабного вторгнення росіяни не змогли здійснити на території України щось серйозне, окрім ракетних обстрілів. Їхні дії обмежуються коригуванням вогню, підпалами українських автівок і вибухами біля ТЦК. Окупанти мають на меті вбити когось на українській території або за кордоном, щоб створити великий резонанс всередині суспільства. Це може бути український командир добровольчого підрозділу, посадовець Генерального штабу, відомий силовик або медійна особа. Росіяни сильно розраховують на такі заходи", - заявив він.

У Росії заявили про затримання підозрюваного у вбивстві командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ Ігоря Кирилова та його помічника Іллі Полікарпова. Затриманим виявився громадянин Узбекистану. За словами військового експерта, поки насправді невідомо чи причетна ця людина до злочину.

"Російським силовикам потрібно було швидко каналізувати суспільне невдоволення. Вони одразу відрапортували, що затримали винного, щоб заспокоїти суспільство. Не знаю, чи цю людину катували, чи погрожували їй, але російські силовики будуть шукати далі. Згодом вони назвуть прізвища з боку України, мовляв, тих, хто це замовив", - додав Ступак.