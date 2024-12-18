Військовий експерт Ступак про знищення генерала РФ Кирилова: росіяни планують убити когось із впливових українців
Російська Федерація тривалий час планує реалізувати на території України щось схоже на те, що Україна робить у Росії
Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо".
"За час повномасштабного вторгнення росіяни не змогли здійснити на території України щось серйозне, окрім ракетних обстрілів. Їхні дії обмежуються коригуванням вогню, підпалами українських автівок і вибухами біля ТЦК. Окупанти мають на меті вбити когось на українській території або за кордоном, щоб створити великий резонанс всередині суспільства. Це може бути український командир добровольчого підрозділу, посадовець Генерального штабу, відомий силовик або медійна особа. Росіяни сильно розраховують на такі заходи", - заявив він.
У Росії заявили про затримання підозрюваного у вбивстві командувача військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту армії РФ Ігоря Кирилова та його помічника Іллі Полікарпова. Затриманим виявився громадянин Узбекистану. За словами військового експерта, поки насправді невідомо чи причетна ця людина до злочину.
"Російським силовикам потрібно було швидко каналізувати суспільне невдоволення. Вони одразу відрапортували, що затримали винного, щоб заспокоїти суспільство. Не знаю, чи цю людину катували, чи погрожували їй, але російські силовики будуть шукати далі. Згодом вони назвуть прізвища з боку України, мовляв, тих, хто це замовив", - додав Ступак.
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За цим стоїть СБУ.
- За день до цього Служба безпеки оголосила заочну підозру Ігорю Кирилову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
- Пізніше російські правоохоронці затримали громадянина Узбекистану, якого підозрюють у підриві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова 17 грудня в Москві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе