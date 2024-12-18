У РФ за підозрою у підриві генерала Кирилова затримали громадянина Узбекистану
Російські правоохоронці затримали громадянина Узбекистану, якого підозрюють у підриві генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова 17 грудня у Москві
Про це повідомляє РІА Новини.
Зазначається, що підозрюваним виявився громадянин Узбекистану, який, як пишуть пропагандисти, діяв за вказівками українських спецслужб. Чоловіка затримали в селі Чорне Балашихинського району Підмосков'я.
У ФСБ кажуть, що для спостереження підривник орендував каршерінговий автомобіль, встановив у ньому Wi-Fi-камеру. Як кажуть у ФСБ, зйомка нібито транслювалася організатором у Дніпро.
Припускається, що чоловік встановив вибухівку на електросамокаті, а після виходу офіцерів із під'їзду дистанційно привів у дію. За це громадянину Узбекистану обіцяли винагороду в розмірі $100 тис. і виїзд до ЄС.
"Співробітників спецслужб України, причетних до організації теракту, буде знайдено і вони понесуть заслужене покарання", - заявили у ФСБ.
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За цим стоїть СБУ.
За день до цього Служба безпеки оголосила заочну підозру Ігорю Кирилову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
- Актуальне
- Важливе