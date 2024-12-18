У РФ за підозрою у підриві генерала Кирилова затримали громадянина Узбекистану

Про це повідомляє РІА Новини.

Зазначається, що підозрюваним виявився громадянин Узбекистану, який, як пишуть пропагандисти, діяв за вказівками українських спецслужб. Чоловіка затримали в селі Чорне Балашихинського району Підмосков'я.

У ФСБ кажуть, що для спостереження підривник орендував каршерінговий автомобіль, встановив у ньому Wi-Fi-камеру. Як кажуть у ФСБ, зйомка нібито транслювалася організатором у Дніпро.

Припускається, що чоловік встановив вибухівку на електросамокаті, а після виходу офіцерів із під'їзду дистанційно привів у дію. За це громадянину Узбекистану обіцяли винагороду в розмірі $100 тис. і виїзд до ЄС.

"Співробітників спецслужб України, причетних до організації теракту, буде знайдено і вони понесуть заслужене покарання", - заявили у ФСБ.