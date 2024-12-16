Дрони СБУ знищили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини, – ЗМІ
Служба безпеки України за допомогою дронів знищила російський склад з боєприпасами поблизу села Маркине, що на тимчасово окупованій частині Донецької області
Про це повідомили джерела hromadske, Бабеля та РБК-Україна.
За даними видань, на складі зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати й мільйони патронів різного калібру.
Джерела також повідомили, що внаслідок спецоперації на ворожому об'єкті всю ніч лунали вибухи. Окрім складу з боєприпасами, знищено також і склад паливно-мастильних матеріалів, що був розташований поряд.
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