Дрони СБУ знищили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини, – ЗМІ

Про це повідомили джерела hromadske, Бабеля та РБК-Україна.

За даними видань, на складі зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати й мільйони патронів різного калібру.

Джерела також повідомили, що внаслідок спецоперації на ворожому об'єкті всю ніч лунали вибухи. Окрім складу з боєприпасами, знищено також і склад паливно-мастильних матеріалів, що був розташований поряд.

СБУ знищила російський склад із боєприпасами на тимчасово окупованій Донеччині. Там зберігалися снаряди для танків, БМП, гранати, міни та мільйони патронів pic.twitter.com/Pu6mQeH3s3 — hromadske (@HromadskeUA) December 16, 2024