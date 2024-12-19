У Новосибірську рух опору спалив паливозаправники армії РФ
Рух опору підпалив паливозаправники окупаційної російської армії в Новосибірську
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", – йдеться в повідомленні.
- В російському Ульяновську 14 грудня вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладнення завдяки роботі ГУР МО України.
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