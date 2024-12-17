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Ракета-дрон "Пекло" – прагматична розробка військового часу: Defense Express про переваги виробу

Тетяна Нижник
17 грудня, 2024 вiвторок
20:09
Війна з Росією

Ракета-дрон "Пекло" – повноцінна крилата ракета, хоч і менша за такі зразки, як, наприклад, Tomahawk чи Storm Shadow / SCALP

Зміст

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері телеканалу "Еспресо".

"Її довжина приблизно 2,2 м. Ракета-дрон "Пекло" має меншу бойову частину, з оголошеною дальністю польоту 700 км. Для розуміння: відстань до Москви – 500 км, тому 700 км – значна дальність польоту. Крилаті ракети летять за складним маршрутом для уникнення ППО, тому реальна глибина удару може бути іншою. Використані матеріали, такі як алюміній із клепанням для корпусу, свідчать про прагматичний підхід. Фіксоване крило замість механізму складання також є прагматичним вибором. Це дозволяє запускати ракету з імпровізованих пускових установок, як це робить Іран", - повідомив він.

Ракета призначена для масового виробництва і має рішення, характерні для військового часу, каже Катков.

"Те, що двигун встановлений зверху корпусу, дозволило скоротити його довжину та спростити монтаж. Це рішення сприяє масштабуванню виробництва таких засобів. Оголошена швидкість 700 км/год є достатньою для таких реактивних літальних апаратів. Бойова частина, за різними оцінками, може важити близько 50 кг", - додав він.

Україна лише розпочала серійне виробництво таких засобів, і попереду ще багато роботи. Завдяки таким крилатим ракетам можна досягти значно ефективніших результатів, ніж за допомогою гвинтових дронів.

"Росія пристосувалася до використання Україною дронів, захистивши нафтопереробні заводи і нафтобази спеціальними вогневими групами. Вони використовують металеві троси та клітки для захисту від дронів, але це неефективно проти крилатих ракет, що летять на швидкості 700 км/год", - зазначив військовий експерт.

Ракета "Пекло" не є авіаційним боєприпасом, тому її можна запускати з наземних імпровізованих пускових установок. Це велика перевага, оскільки не потребує використання відповідних літальних апаратів, які ще потрібно базувати: "Було б бажано мати українську крилату ракету повітряного базування, але для цього потрібно багато років та мільярди доларів", - додав Катков.

  • Силам оборони передали кілька десятків дронів-ракет "Пекло", які український виробник створив у рекордні терміни – за рік.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
зброя
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
ВПК
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
зброя для України
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