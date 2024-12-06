Силам оборони передали партію дронів-ракет "Пекло": характеристики

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дрон-ракета "Пекло". Наша, українська зброя, яка вже має підтверджене бойове застосування. Сьогодні передали першу партію нашим Силам оборони. Тепер завдання – нарощувати виробництво та застосування", - написав він.

Своєю чергою очільник Мінстратегпрому Герман Сметанін уточнив, що йдеться про "кілька десятків одиниць".

Чиновник розповів, що "Пекло" летить зі швидкістю 700 км/год на відстань до 700 км. За його словами, це результат винахідливості й наполегливої праці українських зброярів.

"Новий тип зброї, перший у своєму класі — ракета-дрон", - наголосив Сметанін.

"Ракету-дрон український виробник створив з нуля в рекордні терміни — протягом року. Виріб уже має успішні бойові застосування", - додав він.

Чиновник зазначив, що ракету-дрон постійно вдосконалюють, зокрема поліпшують рівень захищеності виробу від впливу РЕБ, експлуатаційні характеристики й точність ураження.

"Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження", - написав Сметанін.

Раніше стало відомо, що Україна запустила серійне виробництво ракети-дрона "Паляниця" .

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