Умєров: ракета-дрон "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у колонці для видання "Лівий берег"

Міністр нагадав слова президента Володимира Зеленського, який повідомив, що цьогоріч Україна вже виготовила перші 100 ракет.

"Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети "Паляниця", яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони, – додав Умєров.

Він назвав такий результат яскравим прикладом того, як держава і приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети.

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Також Умєров розповів, що в країні відновили й масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун". За його словами, модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.