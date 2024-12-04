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Умєров: ракета-дрон "Паляниця" вже вийшла в серійне виробництво

Олена Будько
4 грудня, 2024 середа
11:08
Війна з Росією ракето-дрон "Паляниця"

Цього року Україна вже виготовила перші 100 ракет, зокрема налагодила серійне виробництво ракети "Паляниця"

Зміст

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у колонці для видання "Лівий берег"

Міністр нагадав слова президента Володимира Зеленського, який повідомив, що цьогоріч Україна вже виготовила перші 100 ракет.

"Приватні підприємства також демонструють неймовірні результати. Наприклад, новий стартап реалізував проєкт ракети "Паляниця", яка вже вийшла у серійне виробництво завдяки підтримці Міноборони, – додав Умєров.

Він назвав такий результат яскравим прикладом того, як держава і приватний сектор об’єднуються задля досягнення спільної мети.

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Також Умєров розповів, що в країні відновили й масштабували серійне виробництво крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун". За його словами, модифіковані ракети тепер здатні вражати цілі на більшій дальності.

  • 24 серпня Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї – ракети-дрона "Паляниця"
  • На початку жовтня в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості заявили, що перед виробником ракети-дрона "Паляниця" стоїть завдання масштабувати виробництво
  • А в кінці жовтня в Міноборони повідомили, що Литва інвестує 10 мільйонів євро у виробництво "Паляниці" за прикладом "данської моделі", тобто шляхом прямого фінансування українського виробника
Теги:
Новини
зброя
Міністерство оборони
військові
Військові новини
Рустем Умєров
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