У Мінстратегпромі заявили, що планують масштабувати виробництво ракети-дрона "Паляниця"

Про це в етері телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін, передає РБК-Україна.

Він нагадав, що українські військові вже мають успішний досвід застосування ракети-дрона "Паляниця". Тож перед виробником стоїть завдання масштабувати виробництво.

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"Було успішне застосування. На сьогодні основне завдання виробника - масштабування виробництва, щоб якомога більше даної зброї могло потрапити до ЗСУ. На сьогодні це основна задача, яку має реалізувати наш ОПК", - сказав міністр.