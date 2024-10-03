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У Мінстратегпромі заявили, що планують масштабувати виробництво ракети-дрона "Паляниця"

Ольга Бабишена
3 жовтня, 2024 четвер
02:39
Війна з Росією ракето-дрон "Паляниця"

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості заявили, що перед виробником ракети-дрона "Паляниця" стоїть завдання масштабувати виробництво

Зміст

Про це в етері телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін, передає РБК-Україна. 

Він нагадав, що українські військові вже мають успішний досвід застосування ракети-дрона "Паляниця". Тож перед виробником стоїть завдання масштабувати виробництво.

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"Було успішне застосування. На сьогодні основне завдання виробника - масштабування виробництва, щоб якомога більше даної зброї могло потрапити до ЗСУ. На сьогодні це основна задача, яку має реалізувати наш ОПК", - сказав міністр. 

  • 24 серпня президент Володимир Зеленський на урочистостях з нагоди Дня Незалежності оголосив про появу нової української зброї.
  • Згодом міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що новий український ракето-дрон "Паляниця" коштує менше ніж $1 млн.
Теги:
Україна
зброя
безпілотник
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