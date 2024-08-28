Українська ракета-дрон "Паляниця" коштує менше $1 млн, - Федоров

Про це Федоров та анонімний український фахівець розповіли в інтерв'ю АР.

Спеціаліст, який брав участь у розробці, сказав, що це "абсолютно нова розробка, з нуля", яка почалася близько 18 місяців тому.

"Це не продовження старого радянського проєкту", — сказав фахівець, розповівши, що ракета має твердопаливний прискорювач, який її розганяє, а також реактивний двигун.

Фахівець і Федоров сказали, що кожна ракета коштує менше ніж $1 млн, і військові звертаються до приватного сектора, щоб ще більше знизити собівартість виробництва.

"Приватний ринок неймовірно швидко генерує рішення", – сказав міністр.

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З цього року приватні компанії стали основними постачальниками безпілотників для української армії, в тому числі тих, що зараз завдають ударів всередині Росії, і підводних, які неодноразово завдавали ударів по російському Чорноморському флоту, зазначив Федоров.

"В Україні будуть всі типи ракет. Якщо у нас буде така власна зброя, ми будемо почуватися більш незалежними та впевненими", - сказав він.

Федоров додав, що вважає, що величезні розміри Росії також можуть бути її вразливістю.

"Неможливо виробити достатньо систем ППО для захисту такої великої території. Для нас це відкриває можливість діяти глибоко в тилу ворога", — сказав він.