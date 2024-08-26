Дозволить швидше добиратися до аеродромів ворога: авіаексперт Криволап про новий український ракето-дрон "Паляниця"

Про це він розповів у етері Еспресо.

"З того, що нам показали, ми побачили циліндр довжиною десь 2,5 метра, у діаметрі приблизно 40 см, до цього приладнуються досить серйозні крила. Тобто аеродинамічна якість цього ракето-дрона, на мою думку, буде досить високою, значно вищою, ніж звичайних крилатих ракет. Сама конструкція крил "Паляниці" у тому, що вони відкриваються, не стоять постійно, тобто аеродинамічна складова є досить високою ", - прокоментував Костянтин Криволап.

За його оцінкою, розмір газотурбінного двигуна, який стоїть у цьому засобі, десь у 100 кг тяги, що дозволяє мати серйозну потужність для запуску "Паляниці" не дуже близько. А далі вже буде працювати співвідношення бойової частини та палива. Більша бойова частина – ближче долетить, менше палива – більша бойова частина.

"Я думаю, що у "Паляниці" не буде бойова частина понад 100 кг, скоріш за все може бути 60-80 кг. А щодо дальності польоту - значно більше, ніж 300 км. Це дійсно новий засіб, якого ще історія не знала. Цей засіб поєднує в собі системи наведення, які вже відпрацьовані на наших дронах. Швидкість "Паляниці" буде десь 500 км, плюс-мінус 100 км. Це дозволить значно швидше добиратися до аеродромів, які нам дуже хочеться уражати. Хоч ми й літаємо нашими гарними та дуже точними дронами, однак їхня швидкість 120-180 км, тобто поки вони не можуть швидко літати. А ракето-дрон з газотурбінним двигуном матиме більшу швидкість, тому є сподівання, що ворожі літаки не встигатимуть злітати з аеродромів, де розташовуються", - зазначив авіаційний експерт.

Криволап вважає, що мова йде не про один новий засіб "Паляниця", скоріш за все це буде сімейство, яке працюватиме на різних відстанях з різною бойовою частиною.