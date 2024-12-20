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Військові командири РФ відмовляються залучати підлеглих у штурми на Херсонщині, - "Атеш"

Дар'я Куркіна
20 грудня, 2024 п'ятниця
21:38
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Російські військові командири відмовляються відправляти своїх підлеглих на штурми в Херсонській області

Зміст

Про це пише партизанський рух "Атеш".

За словами агентів, у російській військових підрозділах на тимчасово окупованих територіях Херсонщини зростає напруга.

"Ситуація стає дедалі тривожнішою: військовослужбовці відзначають активізацію підготовки до наступу… Російські військові командири відмовляються відправляти своїх підлеглих до штурмів на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Партизани зауважують: росіяни збільшили підвезення боєприпасів, бойової техніки та човнів, що свідчить "про підготовку до операції, але подробиці ховають навіть від більшості офіцерів".

"Командирів постійно викликають на термінові наради, після яких вони повертаються пізно вночі — бліді та явно стривожені. Це посилює нервозність у підрозділах, де ніхто до ладу не розуміє, що відбувається. Тим часом командування продовжує ставити суїцидальні завдання, які ще більше підривають моральний стан особового складу", - розповіли в "Атеш".

  • Також рух спротиву "Атеш" розповів про тенденцію серед російських окупантів, які обирають суїцид замість участі у штурмі.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
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