Міноборони різко збільшить стипендії курсантів: про які суми йдеться

Про це він заявив під час робочого візиту до Львова на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, повідомляє Міністерство оборони України.

За словами Мельника, з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів отримуватимуть виплати у розмірі 8 тисяч гривень, і ця сума буде підвищуватися відповідно до встановленого коефіцієнта. Курсантам 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактників, обіцяють виплати, що перевищують 20 тисяч гривень.

Під час зустрічі Мельник підкреслив важливість підтримки курсантів та покращення умов їх навчання та служби. Він також запевнив, що Міністерство оборони буде продовжувати практику проведення відкритих діалогів з курсантами всіх військових навчальних закладів України.

Варто зазначити, що наразі місячна мінімальна заробітна плата в Україні складає 8000 грн, тоді як середня — 22500 грн.