У Міноборони розповіли, скільки отримують поранені військові

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Там зазначили, що військовим, які лікуються після поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини, гарантовано грошове забезпечення. Зокрема ті, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, отримують щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами, тобто не менше 20 100 грн на місяць, та додаткову винагороду в розмірі 100 тис. грн.

Виплати здійснюються за весь час перебування в лікарні та у відпустці для лікування внаслідок поранення, але не більше 12 місяців поспіль, уточнили у відомстві.

Також виплачуються у розмірі місячного грошового забезпечення:

грошова допомога на оздоровлення на відповідний рік;

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Якщо військовий безперервно перебуває на лікуванні понад чотири місяці (але не більше 12), грошове забезпечення виплачується на підставі висновку (постанови) ВЛК про продовження тривалого лікування.

"Виплата грошового забезпечення після чотирьох місяців (але не більше ніж за 12 місяців поспіль) безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров'я здійснюється на підставі наказів командира військової частини, підготовлених підрозділом, що відповідає за ведення обліку особового складу", - резюмували в Міноборони.