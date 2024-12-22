Грузинський прем'єр Кобахідзе висунув ультиматум президентці Зурабішвілі. Перед її виступом на мітингу в Тбілісі поліція конфіскувала авто зі звукотехнікою

Своєю чергою правляча проросійська партія "Грузинська мрія" виступила з ультиматумом на її адресу. Його озвучив очільник уряду Іраклій Кобахідзе, передає суспільний Перший канал (Грузія).

За словами Кобахідзе, Зурабішвілі не залишилося й тижня на посаді, тому протягом цього часу вона вже не зможе нічого зробити. Якщо ж президентка відмовиться залишати свою резиденцію, її буде притягнуто до кримінальної відповідальності, адже в країні, як стверджує прем'єр, вже буде інший президент.

Мова про колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, призначеного парламентською більшістю "Грузинської мрії" на посаду глави держави, чого не визнає опозиція, сама Зурабішвілі й щодо чого ще немає чіткої й одностайної позиції на Заході. Як вважають у "Мрії", Кавелашвілі "законно" вступить на посаду 29 грудня.

Противники цього призначення наполягають на необхідності нових парламентських виборів, а доти, як вони запевняють, Грузію очолює Зурабішвілі. Сама вона теж дотримується такої думки.

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"Це правда, деякі європейські політики та чиновники кажуть, що до 29 грудня може статися ще багато чого, але я запевняю вас, що до 29 грудня нічого особливого не станеться. У Грузії не переможе "діп стейт" (глибинна держава), не переможе радикальна опозиція. Відповідно, жодного серйозного плану з боку радикальної опозиції, у тому числі Саломе Зурабішвілі, представлено точно не буде. 29 числа їй доведеться піти у відставку. Подивимося, де вона продовжить своє життя, - за ґратами чи на волі. Я думаю, що їй вистачить розсудливості не порушувати норми кримінального кодексу", - сказав 22 грудня прем'єр-міністр.

Конфіскація звукового обладнання

При цьому ввечері 22 грудня у Зурабішвілі заплановано виступ на вході до будівлі парламенту, де постійно проходять опозиційні мітинги з вимогою проведення нових виборів до органу законодавчої влади. Але МВС Грузії конфіскувало трейлер із технікою, сценою та іншим обладнанням, призначеним для сьогоднішнього виступу президентки, повідомив Formula TV член опозиційної коаліції "Сильна Грузія" Гіга Лемонджава.

"Міністерство внутрішніх справ протягом кількох годин затягувало процес узгодження місця на проспекті Руставелі для встановлення сцени. Після 3–4 годин обговорень вдалося досягти згоди. Однак після цього трейлера з технікою, сценою та конструкціями для звукового супроводу було вилучено на площі Героїв", - заявив Лемонджава.

За його словами, у водія відібрали телефон, автомобіль обшукали, після чого трейлер разом із чоловіком доставили на штрафстоянку. Повідомляється, що силовики не пояснювали водію причини конфіскації. Лемонджава вважає, що це було зроблено для того, "щоб не допустити сьогоднішнього звернення президента Зурабішвілі на проспекті Руставелі".

"Сьогодні Орвелл подивився на нас і здивувався", - прокоментувала спробу зриву свого виступу Зурабішвілі.