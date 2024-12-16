У РФ заявили про готовність до нормалізації відносин з Грузією після обрання Кавелашвілі президентом
У МЗС РФ після "обрання президента" Грузії Міхеїла Кавелашвілі заявили, що Москва готова до нормалізації відносин з Грузією, наскільки Тбілісі готовий до цього
Про це сказав заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін, передає "Эхо Кавказа".
"Не російська сторона розірвала дипломатичні відносини між Росією та Грузією — це зробив режим Саакашвілі, який розв'язав агресивну війну проти Південної Осетії та Росії в серпні 2008 року. Ми залишаємося готовими йти в нормалізації відносин з Грузією настільки далеко, наскільки до цього готовий офіційний Тбілісі", - заявив він.
Водночас заступник очільника МЗС РФ додав, що Москва "завжди була налаштована на прагматичний розвиток" російсько-грузинських відносин із врахуванням "взаємних інтересів".
Галузін також прокоментував "обрання президентом" кандидата від правлячої партії "Грузинська мрія" - колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі. За його словами, РФ "не втручається у внутрішні події в Грузії".
"Ми намагаємося не давати оцінок внутрішнім подіям у суверенних державах", - додав Галузін.
- У суботу, 14 грудня, у парламенті Грузії відбулися вибори президента. Їхню легітимність не визнають чинна президентка Саломе Зурабішвілі та опозиція, під будівлею парламенту зібралися протестувальники. У результаті виборча колегія обрала президентом Міхеїла Кавелашвілі.
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