Стінг заспівав Shape of my Heart під бандуру: на інструменті зіграв український військовий бандурист Тарас Столяр

Про це повідомив начальник групи комунікацій 128 окремої бригади ТрО ЗС Олександр Курбатов на своїй сторінці у Facebook.

Він поширив відео, на якому видно, як Столяр, одягнений у військову форму, виконує мелодію на бандурі, а поруч співає культовий британський музикант Стінг.

Читайте також: "Завдяки гурту Metallica мільйони американців дізналися про нашу боротьбу й українську бандуру", – військовий і музикант Тарас Столяр

"128-ма бригада і Стінг, який співає під українську бандуру. Звучить так, ніби саме для цього виконання пісня і була написана. Гармонічно і мелодійно - це абсолютно рідна музика для бандури. Це 128 гірсько-штурмова, наші сусіди, ви круті хлопці", - написав він під відео.

Згодом відео було видалено зі сторінки військового, однак його поширили інші медіа, зокрема Radio ROKS.