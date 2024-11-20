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Головна Культура Metallica опублікувала відео, де військовий Сил Оборони грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі

Metallica опублікувала відео, де військовий Сил Оборони грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі

Ксенія Золотова
20 листопада, 2024 середа
01:07
Культура

Легендарна рок-група Metallica опублікувала відео, де заслужений артист України Тарас Столяр, який нині служить у 112-й окремій бригаді ТрО грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі

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Про це група написала в Instagram.

"Нещодавно ми дізналися про Cultural Forces, культурний підрозділ Збройних Сил України, через нашого Джеймса Хетфілда. Cultural Forces представляє сім артистів світового рівня, усі вони були професійними музикантами до війни, а зараз є солдатами", - зазначили у пресслужбі Metallica.

Зазначається, що Cultural Forces щойно завершила тур із 170 концертами в Сполучених Штатах. 

На відео, опублікованому легендарною рок-групою, Тарас Столяр, заслужений артист України, а нині розвідник 112-ї окремої бригади територіальної оборони, грає "Nothing Else Matters" на 62-струнній бандурі, традиційному українському народному інструменті. 

Після завершення цього туру він тепер повертається в Україну, знову на фронт, додали у Metallica.

  • Український рок-гурт "Друга ріка" у рамках благодійного європейського туру відіграв 11 концертів у 5 країнах і зібрав понад 1 млн грн  на евакуаційні катери для ГУР .
Теги:
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військові
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територіальна оборона
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