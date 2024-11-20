Metallica опублікувала відео, де військовий Сил Оборони грає їх хіт "Nothing Else Matters" на кобзі

Про це група написала в Instagram.

"Нещодавно ми дізналися про Cultural Forces, культурний підрозділ Збройних Сил України, через нашого Джеймса Хетфілда. Cultural Forces представляє сім артистів світового рівня, усі вони були професійними музикантами до війни, а зараз є солдатами", - зазначили у пресслужбі Metallica.

Зазначається, що Cultural Forces щойно завершила тур із 170 концертами в Сполучених Штатах.

На відео, опублікованому легендарною рок-групою, Тарас Столяр, заслужений артист України, а нині розвідник 112-ї окремої бригади територіальної оборони, грає "Nothing Else Matters" на 62-струнній бандурі, традиційному українському народному інструменті.

Після завершення цього туру він тепер повертається в Україну, знову на фронт, додали у Metallica.