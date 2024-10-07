"Друга ріка" зібрали понад 1 млн грн на катери для розвідки під час туру в Європі

Про це повідомили в пресслужбі ГУР МО України.

У червні цього року українські музиканти рок-гурту "Друга ріка" вирушили у благодійний тур Supernation Charity Tour 2024. Під час гастролей гурт відвідав 5 країн Європи та дав 11 концертів, на яких музикантам вдалося зібрати 1 млн грн на катери для Головного управління розвідки МО України.

Під час концертів проводили благодійні аукціони, де розіграли символічні лоти з підписом начальника ГУР МОУ Кирила Буданова та інші сувеніри від воєнної розвідки України.

Фото: телеграм-канал ГУР МО

Загалом за час співпраці з ГУР МО "Друга ріка" зібрала понад 4 млн грн на потреби української розвідки: у липні 2023 року музиканти передали спецпризначенцям понад 1,8 млн грн, а у червні 2024-го ― понад 1 млн грн на евакуаційні катери.

Фото: телеграм-канал ГУР МО

Катери необхідні для евакуації поранених українських військових та цивільних з населених пунктів, де тривають активні бойові дії.

"Катери для ГУР" — постійний проєкт благодійного фонду Діани Подолянчук, який реалізується за сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До проєкту долучилися відомі музиканти, представники українського та іноземного бізнесу, а також громадяни по всьому світу, хто прагне допомогти Україні у боротьбі з російським агресором.