Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Антитіла зібрали 10 млн грн для української розвідки під час туру в США

Антитіла зібрали 10 млн грн для української розвідки під час туру в США

Дар'я Тарасова
4 жовтня, 2024 п'ятниця
13:07
Культура

Український гурт "Антитіла" завершив тур у США, в якому зібрав 10 млн грн для ГУР, які будуть використані для забезпечення спецпідрозділів, що працюють на кримському напрямку

Зміст

Про це повідомили в МЗС України.

Протягом вересня українські музиканти гурту "Антитіла" відвідали 6 міст США в рамках другого етапу міжнародного проєкту Culture vs War. Під час цього пройшли покази короткометражного фільму Culture vs War за участі музикантів гурту, перформанси та відверті розмови з артистами у форматі "питання - відповіді". "Антитіла" також влаштовували акустичні виступи й аукціони з унікальними лотами.

"Завдяки проєкту вдалося зібрати 10 млн грн для ГУР МОУ. Ці кошти будуть використані для забезпечення спецпідрозділів, що працюють на кримському напрямку. Під час туру учасники гурту зустрілися з українською та американською громадами, дипломатами та політиками, наголошуючи на важливості негайної військової допомоги Україні", - повідомили в МЗС. 

У міністерстві зазначили, що окрему увагу артисти приділили питанням українських військовополонених, яких необхідно повернути додому, та викрадених українських дітей.

Окрім фандрейзингу, під час заходів був проведений аукціон, де серед іншого продали унікальний трофей – розвідувальний БПЛА "Орлан-10", який використовувався ворогом.

Тур українських музикантів був організований за сприяння МЗС України та посольства України в США. 

Теги:
музика
МЗС України
ГУР
США
Читайте також:
тюрма
Автор Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2024 вiвторок
В Україні до 10 років засудили екскерівника Державної продовольчої зернової корпорації
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Кирило Буданов
Автор Влад Дідусь
4 жовтня, 2024 п'ятниця
"Нам неприємні політичні інтриги": футбольні ультрас виступили проти можливого звільнення Буданова
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
4 жовтня
14:21
грузія
У відповідь на антиєвропейські дії: ЄС припинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії
14:15
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:13
Галина Гатчінс
У Польщі відбудеться світова премʼєра фільму "Іржа", на зйомках якого Болдвін застрелив українську операторку Гатчінс
14:07
OPINION
ФСБ у рясах і українські землі. Що вирішив Верховний Суд?
13:55
В Україну з окупації повернули трьох дітей
МЗС Франції та Канади створять "дорожню карту" для повернення викрадених Росією українських дітей
13:41
кермо автобуса
Брак водіїв у транспортно-логістичній сфері через мобілізацію сягнув 25%, - Мінінфраструктури
13:40
Дональд Трамп та Борис Джонсон
Борис Джонсон вважає, що Путін не напав би на Україну, якби президентом США був Трамп
13:34
Ексклюзив
москва, кремль
Суттєво послаблює владу РФ й запалює конфлікт на Північному Кавказі, - майор ЗСУ Чечеринда про розборки компанії Wildberries у Москві
13:32
електроенергія
Енергетики відновили електропостачання для 236 тис. споживачів після атаки БПЛА на Сумщині: ситуація в енергосистемі 4 жовтня
13:06
Олександр Бортніков
Директор ФСБ Бортников назвав підрив пейджерів "Хезболли" прямою загрозою безпеці країн СНД
13:04
Євросоюз
ЄС планує накласти санкції на Іран за постачання балістичних ракет Росії, - Bloomberg
12:49
Latexfauna випустили кліп на пісню "Люцерна", який зрежисував Бадоєв
12:43
Енергоатом
Енергоатом звільнив топменеджера Скопича, якого підозрюють у корупції
12:29
погода
Наталка Діденко попередила про дощі та сильні магнітні бурі на вихідних
12:23
хакер
Кіберфахівці ГУР атакували сайти постачальників російської армії, - ЗМІ
12:18
На фото: Мохаммад Расулоф
Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолить політичний біженець з Ірану Мохаммад Расулоф
12:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:03
OPINION
Модель держави як групи фанатських клубів небезпечна
12:01
світло
У Сумській і Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла
11:47
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Військовий експерт Ступак: генштаб РФ прорахував наші кроки, подальше перебування на Курщині - виключно політична ціль
11:41
Точицький та митрополит Епіфаній домовилися спільно протидіяти ідеології "руского міра"
11:29
СБУ викрила угруповання, що "заробило" понад 40 млн грн на довідках про непридатність до військової служби
11:23
Емінем оголосив, що стане дідусем, у присвяченому доньці кліпі на пісню Temporary
10:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні, а Зеленський заявив, що Захід затягує з постачанням далекобійного озброєння. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
10:48
МВФ
У МВФ назвали терміни ухвалення рішення про $1,1 млрд Україні
10:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Росіяни спробують знову реалізувати стратегію флангового оточення: Згурець про ситуацію навколо Селидового
10:33
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Сили оборони України уразили нафтобазу у Воронезькій області
10:31
Затримання агента російського ГРУ
Допомагав окупантам прориватися до Покровська: СБУ затримала агента російського ГРУ
10:28
В Енергодарі підірвали автомобіль з окупаційним начальником охорони ЗАЕС, - ГУР
10:09
Гаубиця Caesar
Україна отримає 12 САУ від виробника гаубиць Caesar
10:03
евакуація
Рятувальники групи "Фенікс" евакуювали 14 людей з-під обстрілів на Покровському напрямку
10:03
OPINION
Галичина чи Східна Малопольща?
10:01
Ексклюзив
Карта бойових дій за 25 вересня - 2 жовтня
Ворог частково змінив тактику: у бригаді НГУ "Кара-Даг" розповіли про ситуацію на Покровському напрямку
10:00
Контрабанда сигарет у цистернах
Контрабанда сигарет у цистернах: БЕБ оголосило підозри фігурантам справи
09:36
Вибух
Окупанти обстріляли шість громад на Сумщині: травмовано одну людину
09:29
сили ППО
Українська ППО збила 9 із 19 "шахедів" у ніч на 4 жовтня
09:20
Київ
Російські дрони пошкодили підприємство на Кіровоградщині: поранено працівника
09:05
Ексклюзив
хасиди-паломники в Умані
Вулиця з платним входом: у мерії Умані розповіли, скільки туристичного збору планують отримати зі святкування Рош га-Шана
09:04
Херсонська область
Через російські обстріли на Херсонщині минулої доби загинула людина, ще чотирьох поранено
09:03
окупанти
На Донеччині російська армія 3 жовтня вбила двох цивільних і двох поранила
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV