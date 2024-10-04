Антитіла зібрали 10 млн грн для української розвідки під час туру в США

Про це повідомили в МЗС України.

Протягом вересня українські музиканти гурту "Антитіла" відвідали 6 міст США в рамках другого етапу міжнародного проєкту Culture vs War. Під час цього пройшли покази короткометражного фільму Culture vs War за участі музикантів гурту, перформанси та відверті розмови з артистами у форматі "питання - відповіді". "Антитіла" також влаштовували акустичні виступи й аукціони з унікальними лотами.

"Завдяки проєкту вдалося зібрати 10 млн грн для ГУР МОУ. Ці кошти будуть використані для забезпечення спецпідрозділів, що працюють на кримському напрямку. Під час туру учасники гурту зустрілися з українською та американською громадами, дипломатами та політиками, наголошуючи на важливості негайної військової допомоги Україні", - повідомили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що окрему увагу артисти приділили питанням українських військовополонених, яких необхідно повернути додому, та викрадених українських дітей.

Окрім фандрейзингу, під час заходів був проведений аукціон, де серед іншого продали унікальний трофей – розвідувальний БПЛА "Орлан-10", який використовувався ворогом.

Тур українських музикантів був організований за сприяння МЗС України та посольства України в США.