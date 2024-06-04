У Великій Британії показали документалку про війну з музикантами "Антитіл" у головних ролях та зібрали понад $25 тис. на ЗСУ

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Український гурт "Антитіла" відвідав Велику Британію з національним проєктом Culture vs War ("Культура VS Війна"). Подія стала продовженням серії з більш ніж 120 зустрічей по всьому світу, реалізованих раніше асоціацією "Дивись українське!".

Гостям заходу показали документальний фільм-новелу з музикантами гурту "Антитіла" у головних ролях. Артисти також провели акустичний виступ та благодійний аукціон на потреби ЗСУ. Під час нього вдалося зібрати понад 20 тис. фунтів ($24,7 тис.).

"Сотні людей, повна зала. Багато іноземців, які готові й надалі підтримувати нас, головне говорити з ними відверто, щиро, звертати їх увагу на те, що є визначальним для майбутньої перемоги! Культура формує поведінку. Вона є потужним інструментом, яким ми маємо користуватися у цій боротьбі", - поділилися музиканти.

Наступний захід проєкту відбудеться 5 червня в Бірмінгемі у Forum Birmingham. Він реалізується за підтримки Мінкульту та МЗС.



