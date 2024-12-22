"Усе змінюється". Путін вважає, що після війни з Україною країни Європи та США знову будуть союзниками РФ

Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час спілкування з пропагандистом з наближеного до нього преспула Павлом Зарубіним.

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Зокрема, він не виключив нормалізацію відносин із західними державами, у тому числі зі США. При цьому Путін навів приклад Кримської війни, яку диктатор назвав "нульовою світовою війною". Тоді, за його словами, проти Росії воювали "практично всі європейські держави".

"Незважаючи на все це, ситуація змінювалася, настав період Першої світової війни, де ті ж країни, які воювали проти нас, виявилися нашими союзниками... Все змінюється, залишаються незмінними лише інтереси, в цьому випадку - Росії та її народу", - сказав Путін, додавши, що РФ зараз нібито має "бажання" нормалізувати взаємини зі Сполученими Штатами.

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Що ж стосується підсумків Кримської війни за домінування у Чорноморському регіоні, яку Російська імперія програла, то, як висловився Путін, "поступово країна повернула собі всі права у Чорному морі та зміцнилася".