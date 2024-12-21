В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили
В одеському зоопарку леопард напав на співробітника, який прибирав у вольєрі. Правоохоронцям довелось застрелити звіра
Про це інформує мерія Одеси та обласна поліція.
За словами правоохоронців, працівник зоопарку пішов прибирати у вольєрі, де на нього і напав леопард. Близької 10:00 директор викликав поліцію.
На місці поліціянти побачили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому й опинився в пастці. Щоб врятувати життя людей, вони були вимушені використати зброю і знешкодити тварину.
Пораненого чоловіка шпиталізували в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Правову кваліфікацію інциденту нададуть згодом.
- У КиївЗоо врятовані з-під обстрілів на Донеччині чотири сервали пройшли довгий шлях відновлення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе