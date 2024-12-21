В Одесі леопард напав на співробітника зоопарку: тварину знешкодили

Про це інформує мерія Одеси та обласна поліція.

За словами правоохоронців, працівник зоопарку пішов прибирати у вольєрі, де на нього і напав леопард. Близької 10:00 директор викликав поліцію.

На місці поліціянти побачили у вольєрі з леопардом ще одного працівника, який намагався допомогти пораненому й опинився в пастці. Щоб врятувати життя людей, вони були вимушені використати зброю і знешкодити тварину.

Пораненого чоловіка шпиталізували в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надають всю необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Правову кваліфікацію інциденту нададуть згодом.

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