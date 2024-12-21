Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо
У КиївЗоо врятовані з-під обстрілів на Донеччині чотири сервали пройшли довгий шлях відновлення
Про це повідомляє КМДА.
Минулого року зооактивісти вивезли чотирьох сервалів з-під обстрілів на Донеччині і передали їх до столичного зоопарку. Зазначається, що тварини були в жахливому стані: хворі, виснажені та переживали сильний стрес.
За цей рік вони пройшли довгий шлях лікування, реабілітації та соціалізації.
Тепер "плямисті" Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда освоїлись у своїх нових комфортних домівках.
Поспостерігати за відновленням врятованих сервалів можна на Острові Звірів у КиївЗоо.
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