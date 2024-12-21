Врятовані з-під обстрілів на Донеччині сервали пройшли повне відновлення у КиївЗоо

Про це повідомляє КМДА.

Минулого року зооактивісти вивезли чотирьох сервалів з-під обстрілів на Донеччині і передали їх до столичного зоопарку. Зазначається, що тварини були в жахливому стані: хворі, виснажені та переживали сильний стрес.

За цей рік вони пройшли довгий шлях лікування, реабілітації та соціалізації.

Тепер "плямисті" Осіріс, Сехмет, Гор та Ісіда освоїлись у своїх нових комфортних домівках.

Поспостерігати за відновленням врятованих сервалів можна на Острові Звірів у КиївЗоо.