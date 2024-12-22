Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "в перший день" після його вступу на посаду президента, - FT

Про це інформує Financial Times.

Експерти попереджають, що цей крок може мати "катастрофічні" наслідки для глобальної охорони здоров'я, оскільки США є найбільшим донором організації, забезпечуючи близько 16% її фінансування.

Лоуренс Гостін, професор глобальної охорони здоров'я в Джорджтаунському університеті, зазначив, що вихід США з ВООЗ створить значний вакуум у фінансуванні та лідерстві в галузі охорони здоров'я. За його словами, реалізація цього плану "в перший же день" була б дуже небезпечною для світової системи охорони здоров'я.

У виданні зазначили, що конфлікт у відносинах США з ВООЗ розгорівся після того, як Трамп призначив кількох своїх союзників, таких як скептик вакцин Роберт Кеннеді, на найвищі посади у сфері охорони здоров'я в наступній адміністрації. Однак, на думку Гостіна, немає впевненості в тому, що Трамп вважатиме негайний вихід з ВООЗ настільки ж пріоритетним, як і деякі члени його команди.

У 2020 році Трамп ініціював процес виходу з ВООЗ, звинувативши організацію в надмірному впливі Китаю. Проте цей процес не був завершений, і його наступник Джо Байден відновив співпрацю з ВООЗ у свій перший день на посаді у 2021 році. Тепер деякі члени команди Трампа бажають швидко відновити цей процес, щоб символічно скасувати кроки Байдена.

Гостін також зазначив, що в разі виходу США з ВООЗ організація поставати перед труднощами, намагаючись реагувати на глобальні виклики, і, ймовірно, буде змушена скоротити свій науковий персонал. Він попередив, що це може призвести до збільшення впливу Китаю у сфері глобального охорони здоров'я.

Крім того, експерти підкреслили, що ВООЗ відіграє важливу роль у глобальній співпраці з розробки та розповсюдження вакцин, а також у реагуванні на надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров'я. Ашіш Джа, колишній координатор Байдена з питань реагування на COVID-19, попередив, що без співпраці з такими організаціями США можуть залишитися осторонь під час наступних спалахів захворювань.

"Якщо ви не співпрацюєте з цими установами, ви не будете в курсі подій, коли станеться наступний спалах", - попередив він.