Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому серед українців розвелося чимало корисних ідіотів?
OPINION

Чому серед українців розвелося чимало корисних ідіотів?

Віктор Мороз
22 грудня, 2024 неділя
16:00
Погляд

Шестеро командирів-азовців на чолі з полковником Редісом (Денисом Прокопенком) виявилися банальними корупціонерами?

Зміст

Про це радо сповістив колишній депутат, державний діяч, політик, журналіст-розслідувач і нарешті волонтер – так він себе позиціює – Ігор Мосійчук. Фактів цей пошукач правди й справедливості навів при цьому небагато, але факти вбивчі.

Ці шестеро командирів (крім Прокопенка, який ніби їх просто прикривав), отримали квартири на Новопечерських Липках (один з найпрестижніших житлових масивів у столиці). І не просто квартири, а апартаменти з ремонтом, меблями та всім оздобленням вартістю по $500 тисяч кожен.

Як виявляється, ці квартири наші воїни отримали не від держави. І навіть не за власні кошти, що цілком зрозуміло, зважаючи на їхню вартість. Дорогущі апартаменти їм подарував неназваний меценат. І це й стало предметом гнівних інвектив нашого великого "розслідувача". Це ж скільки можна було на ці кошти купити дронів?! А снарядів, а автівок для фронту?! А скільки звичайних квартир для воїнів, які не менше командирів потребують житла?!

Так, можна було б ощасливити не шістьох, а шістдесят воїнів. І не тільки. Цей перелік раціональної доброчинності, на думку багатьох, можна було б продовжити. І певна частина цих "чесних" раціоналізацій знайшла б відгук у спраглих до справедливості серцях українців. 

Якщо йти за цією логікою тотальної справедливості, то можна було б із цієї загальної суми кожному українцю роздати по гривні, щоб ніхто не образився. А так одному дали, а іншому – ні. Несправедливо!

Читайте також: Кому вигідно знову дискредитувати "Азов"

Я нікого не збираюся засуджувати, просто констатую факт: цих українців можна до певної міри зрозуміти. Обпечені війною, трагічними втратами рідних і близьких, часто позбавлені рідних домівок і квартир, доброї роботи, найчастіше кинуті напризволяще владою, ці люди перейняті виживанням і пошуком притулку й куска хліба. Вимагати від них благородства й душевної доброти в цей час було б занадто.

Хоч, як не дивно, але більшість українців, як згодом з’ясувалося, в реакції на цей моторошний своєю безглуздістю вкид, виявили та проникливий розум, і душевне благородство. Вони знайшли в собі силу й мужність порадіти за одних із найкращих воїнів-захисників, які вже майже 11 років гибіють на фронті в окопах, обороняючи нашу землю, щоб орди виродків-орків не зробили з усією Україною те, що вони зробили в Бучі, Гостомелі й Ірпені з українцями, попри їхні етнічні походження. Ніхто з цієї орди й не збирався розділяти українців на симпатиків і антипатиків "русского міра" – вбивали та ґвалтували всіх підряд.

А за воїнів-азовців треба, перш за все, порадіти. Схоже, кожному з них ледь не вперше в житті несподівано випав таки щасливий приз. І треба бути дуже черствою і недалекою людиною, щоб цього не розуміти.

І це вже не такі складні речі. Просто треба мати елементарну людську совість і перестати бути "совком", якого партія навчила колись не дозволяти нікому висовуватися, дотримуючись принципу рівної сірої маси, яка постійно перевіряє один в одного, що той має в кишенях. А потім і в головах.

Це добре, що в українців надзвичайно розвинене почуття справедливості. Але не варто доводити пошуки справедливості до абсурду. 

Ми всі різні, у нас у всіх різні таланти, різні вдачі й характери. Одні народжені бути менеджерами, інші – чудовими електриками, будівельниками, конструкторами. Держава й суспільство кожного оцінює по-різному. З різною винагородою. Так, це багатьох дратує, досі люди хочуть комунізму, щоб усім порівну, але багато. 

Читайте також: Маніпуляція: вже не агресор і жертва, а "сторони конфлікту"

Але так не буває. Залежно від обставин, суспільної, економічної, виробничої необхідності, залежно від наших талантів і професійних навичок, ми отримуємо різну винагороду. Не згідні з цим? Тоді або підвищуємо рівень кваліфікації, або міняємо місце роботи, або професію.

Це – загальновідомі й зрозумілі для всіх речі. Чому ж тоді з’являються в нас час від часу стільки злості й ненависті до ближніх, кому вдалося в житті досягти якихось суттєвих результатів? І чому у нас так багато бідних, кому цього не вдалося? 

Причина, гадаю, одна: за 30 років побудови демократії та ринкової економіки молодій українській державі не вдалося побудувати справедливе суспільство з рівними можливостями, сучасною правовою системою, чесним розподілом результатів праці.

Демократія, побудована у нашій країні нащадками червоних комісарів, плавно трансформувалася в олігархат. І цей олігархічний спрут навіть у час війни не відпускає країну зі своїх тісних і вбивчих обіймів. І це ще одна причина існування в країні вічного невдоволення.

Читайте також: Реприза Бойка. Зеленський та Єрмак створюють проєкт контрольованої опозиції

Гадаєте, колишній нардеп і "державний діяч" Ігор Мосійчук просто так, із нерозуміння облив брудом кращих людей краю, звинувативши їх у користі й корупції? Все справді дуже просто: не за горами чергові вибори президента й парламенту, які все ж мають відбутися одразу після закінчення війни.

Й існує висока ймовірність, що партія ветеранів і героїв чинної війни, які мають найбільший авторитет у суспільстві, стане переможцем й лідером народних симпатій. І комусь доведеться поступитися місцем чесним і відважним людям, які заслужили народну довіру і стануть біля державного керма. І це може докорінно змінити історію України проведенням радикального перезавантаження країни та позбавленням від пут олігархату.

Тому й почали останнім часом з’являтися в інформаційному просторі такі собі корисні ідіоти як блогер Мирослав Олешко, нардепка від "Слуг" Мар’яна Безугла, колишній нардеп Ігор Мосійчук, які виступають рупорами олігархічних сил, що за позірною боротьбою за правду і справедливість прагнуть посіяти недовіру до нового покоління людей, гартованих вогнем визвольної війни. Тому нам годилося б дорослішати, щоб самим не перетворитися в корисних ідіотів, руками яких хтось прагне вбити надію країни. Чи не так?

Джерело

Про автора. Віктор Мороз, український публіцист, оглядач

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
вибори
Війна з Росією
фейк
Азовсталь
пропаганда
Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Автор Дмитро Марценишин
22 грудня, 2024 неділя
Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
Автор Юлія Юліна
20 грудня, 2024 п'ятниця
Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-1.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.69
    Купівля 41.69
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
22 грудня
15:54
МВФ
Коли закінчиться війна: МВФ не виключає бойових дій до середини 2026 року
15:42
Після катастрофи танкерів з мазутом на узбережжя Новоросійська винесло мертвих дельфінів
15:25
Зеленський, Трамп
Трамп запропонував Зеленському почати думати про припинення вогню та відмову від усіх окупованих територій, - El Pais
15:21
Дрони вночі атакували Орловську область РФ: загорілася нафтобаза
15:08
Огляд
AGM-88 HARM
Знищують радари й засліплюють ворожу ППО: що таке AGM-88 HARM – американські ракети, якими ЗСУ свого часу шокували росіян
15:07
Оновлено
Стінг
Стінг заспівав Shape of my Heart під бандуру: на інструменті зіграв український військовий бандурист Тарас Столяр
15:03
зарплати
Три місяці без зарплати: на ТОТ росіяни не виплачують кошти працівникам Бердянського порту
15:03
Ексклюзив
Насправді все населення України отримує субсидії на електроенергію, - експерт з питань енергоефективності Павлюк
14:35
Зеленський заявив, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру
14:32
Ексклюзив
Біля столичного ЦУМу зібралися на акцію з вимогою сприяти визволенню полонених (22.12.2024)
"У тебе є завтра, а в них немає сьогодні". Біля столичного ЦУМу зібралися на акцію з вимогою сприяти визволенню полонених
14:10
путін
Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
14:07
Вибух
Окупанти вдарили дроном по Бериславу: загинув цивільний
14:00
OPINION
У війні на виснаження цивільне населення — найслабша ланка
13:48
Оновлено
Знешкодження леопарда у зоопарку Одеси: поліція та директор по-різному кажуть про те, чи вискочив звір за вольєр
13:32
грузія
У бою проти росіян на Курщині загинув командир "Вільної Грузії" Бадрі Кварацхелія
13:31
Дональд Трамп
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
13:18
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За добу щонайменше 6 "шахедів" залітали до Білорусі, один з них пролетів 170 км, - Беларускі Гаюн
12:54
ЗСУ загиблі
Росіяни розстріляли пʼятьох українських полонених військових: Лубінець звернеться до ООН та МКЧХ
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
12:36
санкції проти Росії
ЄС готує новий пакет санкцій проти Росії до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - ЗМІ
12:34
Іран
В Ірані масштабна енергетична криза: на підприємствах скоротили графік роботи, школи перевели на дистанційку, - NYT
12:17
новини Львівщини
Росіяни атакували цивільного чоловіка у Куп’янську: поранення кінцівок призвели до ампутації
12:04
фейк
Росіяни поширюють у соцмережах анонси мітингів в Європі "проти порушень прав людини в Україні", - ЦПД
12:02
OPINION
Українська дипломатія: вмерла, так вмерла…
12:01
терористи ХАМАС
Перемовини між Ізраїлем і ХАМАС щодо перемир'я завершені на 90%, - BBC
11:54
Ексклюзив
Роберт Фіцо
Фіцо намагається отримати вдячність Путіна після війни, - політолог Рейтерович
11:40
втрати окупантів
На Куп’янському напрямку Сили оборони знищили бронетанкову групу російських загарбників
11:11
У Туреччині вертоліт швидкої допомоги врізався у будівлю лікарні: четверо людей загинули
10:54
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Мотивовані добровольці значно краще справляються з обовʼязками й мають бажання працювати, - лейтенант ЗСУ Волянський
10:54
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО за ніч ліквідували 52 російських БПЛА, ще 44 - не досягли цілей
10:52
Оновлено
РФ атакувала Україну "шахедами" і ракетами, у Броварах уламки дронів впали на багатоповерхівку: ситуація вранці 22 грудня
10:46
Марк Бернетт
Трамп призначить телепродюсера Марка Бернетта спецпредставником США у Британії
10:19
У Забайкальському краї РФ зіткнулися потяги: з рейок зійшли десятки вагонів з вугіллям
10:03
OPINION
Україна — НАТО: вічний вступ
09:58
TikTok
Албанія на рік заборонила TikTok через негативний вплив на дітей
09:49
Винищувач F/A-18
Над Червоним морем "дружнім вогнем" збили військовий літак США: обидва пілоти вижили
09:35
Польща
Польща досі не збивала російські ракети, бо вони не загрожували об’єктам на території країни, - міністр оборони
09:15
Окупанти через Маріуполь переміщують колони військової техніки на різні напрямки: зафіксовано нову позначку
08:54
Марка "Усик - Світ любить сильних"
"Передбачила перемогу": Укрпошта випустила нову марку на честь українського боксера Усика
08:53
Тайсон Ф'юрі
"Усик отримав маленький різдвяний подарунок від суддів": Ф'юрі прокоментував поразку у реванші
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV