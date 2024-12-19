Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Реприза Бойка. Зеленський та Єрмак створюють проєкт контрольованої опозиції
OPINION

Реприза Бойка. Зеленський та Єрмак створюють проєкт контрольованої опозиції

Борислав Береза
19 грудня, 2024 четвер
08:00
Погляд

Ймовірно, це початок проєкту, який буде мати у майбутньому вигляд коаліції у ВР під умовною назвою "За примирення"

Зміст

1. Колишній лідер ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко, який зараз очолює депутатську групу "Платформа за життя та мир", зробив заяву. Ця заява фактично анонсує старт нового політпроєкту під вибори. І поки він без назви.

2. Треба враховувати, що у ВР колишніх депутатів з ОПЗЖ називають "військовополонені", через те, що вони готові голосувати за що завгодно за командою з Банкової, аби їх не чіпали за проросійське минуле. Тож, оголошення цього проєкту без погодження з ОП було неможливим. Висновки робіть самостійно.

Читайте також: Забудьте про вибори. Стабілізуйте фронт

3. У заяві звучать знову слова про радикалів, улюблена теза Кремля. До речі, нардеп від "Слуги народу" Шевченко, який зараз сидить у СІЗО, теж використовував тезу про радикалів у жовтні 2019 році, коли взяв участь у російській пропагандистській програмі “Велика гра” на російському Першому каналі. Тож старі тези заграли знову.

4. Бойко каже: "...Наші радикали почали зносити пам'ятники, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї ж церкви, до якої вони хочуть ходити". Тож всі старі тези ОПЗЖ. І до речі, запит на партію з такими тезами є у 12%-18% населення, згідно з різними опитуваннями. Тож все зрозуміло і тут.

5. Ймовірно, це початок проєкту, який буде мати у майбутньому вигляд коаліції у ВР під умовною назвою "За примирення". І це гарантовано може статися лише при підтримці ОП.

Читайте також: Бойко знає, що він бореться за патерналістичний електорат

Тож ми бачимо, як Зеленський та Єрмак намагаються створити проєкт контрольованої опозиції. Але розуміючи рівень їхнього досвіду, відсутність стратегічного бачення та відсутність вміння прораховувати наслідки, то вони підкладають міну під майбутнє України. І це факт. Хоча чого ще чекати від людей, які були в обслузі Януковича та "Партії регіонів". Пригадайте, ким були Єрмак, Гетманцев, Татаров та інші при Януковичі? Отож! Свої допомагають своїм. Ще питання є?

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Україна
вибори
політика
Юрій Бойко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Слуга народу
Андрій Єрмак
ОПЗЖ
русскій мір
Читайте також:
зима, ялинка, мороз
Автор Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
Автор Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
Військові КНДР на Курщині зазнали великих утрат, - СБУ
Автор Валерій Пекар
16 грудня, 2024 понедiлок
Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?
Київ
+3.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.17
  • EUR
    Купівля 43.75
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
08:49
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
"Закрадається думка, що це робиться з двох причин": юрист Магера щодо законопроєкту про множинне громадянство
08:41
БМП. вбиті окупанти
Щонайменше 100 загиблих на Курщині: розвідка Південної Кореї назвала втрати бійців КНДР
08:36
Наступного року експерти НАТО проведуть аудит військової освіти в Україні
08:32
ППО
Українська ППО вночі знищила 45 російських БПЛА, 40 - локаційно втрачені
08:24
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 250 боєзіткнень: Сили оборони відбили 25 атак РФ на Курахівському напрямку
08:11
Оновлено
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав редакцію The Times "законною військовою ціллю РФ". У Британії відреагували
07:59
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції
07:49
Кіт Келлог
Зеленський підтвердив візит майбутнього спецпредставника Трампа Келлога до України
07:45
російська техніка
Засіб ППО, 5 танків і 1530 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Оновлено
Армія РФ атакувала Україну з повітря: був атакований Кривий Ріг та Харківщина
07:19
школа
Наступного року громади отримають понад 14 млрд грн субвенції на ключові зміни в освіті
06:51
РФ увечері 18 грудня обстріляла прикордоння Чернігівщини: постраждав 16-річний підліток і поліцейський
06:38
Оновлено
Чорне море
У Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі
06:38
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
У РФ заявили про збиття 84 БПЛА: у Ростовській області уражено НПЗ
06:31
літак рф
У зоні ППО Аляски виявили 4 російські військові літаки
06:17
Британія підготувала новий пакет військової допомоги для України на $286 млн
05:52
військові новини
РФ окупувала Трудове на Донеччині, - DeepState
05:39
Володимир Зеленський
"Є позитив": Зеленський про дискусії щодо ймовірності миротворчих військ в Україні
05:06
Німеччина уряд
На німецькій військовій базі затримали китайця, якого підозрюють у шпигунстві
04:38
Володимир Зеленський
"Будемо робити все, аби в 2025 році переходити до дипломатії", - Зеленський
04:19
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
У Донецькій області залишаються близько 314 тис. цивільних, серед них понад 23 тис. дітей
03:16
Роберт Фіцо
Премʼєр Словаччини Фіцо зустрінеться з фон дер Ляєн для обговорення можливості транзиту газу через Україну
02:48
телефон
У Франції заявили, що РФ намагається поширювати пропаганду через інфлюенсерів
02:16
Дмитро Лубінець, омбудсман
На тлі Курської операції РФ уперше ініціювала питання обмінів полоненими, - Лубінець
01:43
Кір Стармер
Британський премʼєр Стармер обговорив із Трампом необхідність підтримки України
01:20
Кіт Келлог
Майбутній спецпредставник Трампа Келлог вважає, що Україна та РФ готові до мирних переговорів
01:14
НАТО
Щоб Україна була захищена, вона має бути в НАТО, – чиновник Білого дому Карпентер
01:00
Суми
РФ 18 грудня атакувала Ромни на Сумщині: пошкоджено 9 житлових будинків
00:47
Колаборанти на ТОТ просять у Кремля додаткову охорону після операцій з ліквідації ворогів України, - Спротив
00:44
Світовий банк
Світовий банк погодив виділення Україні $2,05 млрд, частина коштів – доходи від заморожених активів РФ
00:28
Джейк Салліван
Китай може бути залучений до переговорів України та РФ, але без провідної ролі, - Білий дім
00:13
Очільник МЗС Чехії опублікував запис у X кримськотатарською мовою
2024, середа
18 грудня
23:56
Артем Довбик, Рома, Серія А, Кубок Італії
Довбик забив за "Рому" вперше з 3 листопада
23:48
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон сидять за столом
Франція підготувала бригаду для української армії та підготує ще одну
22:58
Суд надав БЕБ дані користувачів OnlyFans в Україні. До них почали приходити з обшуками
22:54
Олександр Сирський, Рустем Умєров
РФ за рік залучила додатково 100 тис. осіб до війни з Україною, - Сирський
22:17
Олег Дерипаска
Суд ЄС залишив російського олігарха Дерипаску під санкціями
22:04
Олександр Усик
Промоутер відповів, за якої умови відбудеться третій бій Усик - Фʼюрі
21:56
Володимир Зеленський і Марк Рютте
"Добра нагода поговорити про гарантії безпеки": Зеленський у Брюсселі прибув на перемовини з генсеком НАТО Рютте
21:28
Ексклюзив
Юрій Луценко
"Припинення вогню й політичне перезавантаження": політик Луценко про те, що очікує Україну у 2025 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV