1. Колишній лідер ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко, який зараз очолює депутатську групу "Платформа за життя та мир", зробив заяву. Ця заява фактично анонсує старт нового політпроєкту під вибори. І поки він без назви.

2. Треба враховувати, що у ВР колишніх депутатів з ОПЗЖ називають "військовополонені", через те, що вони готові голосувати за що завгодно за командою з Банкової, аби їх не чіпали за проросійське минуле. Тож, оголошення цього проєкту без погодження з ОП було неможливим. Висновки робіть самостійно.

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3. У заяві звучать знову слова про радикалів, улюблена теза Кремля. До речі, нардеп від "Слуги народу" Шевченко, який зараз сидить у СІЗО, теж використовував тезу про радикалів у жовтні 2019 році, коли взяв участь у російській пропагандистській програмі “Велика гра” на російському Першому каналі. Тож старі тези заграли знову.

4. Бойко каже: "...Наші радикали почали зносити пам'ятники, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї ж церкви, до якої вони хочуть ходити". Тож всі старі тези ОПЗЖ. І до речі, запит на партію з такими тезами є у 12%-18% населення, згідно з різними опитуваннями. Тож все зрозуміло і тут.

5. Ймовірно, це початок проєкту, який буде мати у майбутньому вигляд коаліції у ВР під умовною назвою "За примирення". І це гарантовано може статися лише при підтримці ОП.

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Тож ми бачимо, як Зеленський та Єрмак намагаються створити проєкт контрольованої опозиції. Але розуміючи рівень їхнього досвіду, відсутність стратегічного бачення та відсутність вміння прораховувати наслідки, то вони підкладають міну під майбутнє України. І це факт. Хоча чого ще чекати від людей, які були в обслузі Януковича та "Партії регіонів". Пригадайте, ким були Єрмак, Гетманцев, Татаров та інші при Януковичі? Отож! Свої допомагають своїм. Ще питання є?

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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