Маніпуляція: вже не агресор і жертва, а "сторони конфлікту"
Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а про "дві сторони конфлікту"
Звідси й всі ці орбани, сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх.
Посередником, а радше — дієвою стороною розв'язання проблеми порушення Статуту ООН можуть виступати саме країни, які здатні та зобовʼязані це зробити: США, Велика Британія, Франція, Китай і РФ.
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Російські загарбники вже себе переставили на іншу сторону процесу як причину та основну сторону війни, а КНР ще не готова до збалансованої позиції…
Тому посередниками (скоріше — сторонами розв'язання проблеми) в питаннях встановлення довготривалого миру можуть бути лише США, Велика Британія і Франція. Якщо КНР перейде до справедливої ролі — тоді й вони.
І ніхто інший!
В іншому разі, це — не посередництво тоді буде. А спроба "половити рибку у каламутній воді" для себе, підіграти агресору та імітація процесу.
Можливо, свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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