"Ситуація абсолютно ганебна, усі щось зробили не так" - політолог Сумленний про теракт у Магдебурзі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Цей саудівський чоловік, котрий вбив, ми не знаємо, в якому стані важкопоранені, 20 з чимось людей знаходяться в загрозі життя, і ще десь 40 важкопоранених, може кількість загиблих збільшитися, на жаль. Цей чоловік, який вбив цих людей, він такий насправді, знаєте, джек-пот для усіх політичних рухів, які хочуть когось у чомусь звинуватити. Тому що прихильники звинуватити в усьому мігрантів, арабів будуть наполягати на тому, що він саудит, і що він араб, що він приїхав у Німеччину нещодавно, в 16-му, здається, році, що він приїхав як біженець і так далі", - сказав він.

Німецький політолог вважає, що будуть й інші думки щодо особи підозрюваного.

"Ті, хто навпаки бачать небезпеку в праворадикальних рухах, будуть говорити, що він атеїст, він прихильник праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини". Він шанувальник Ілона Маска, Ілон Маск зараз пушить за Альтернативу для Німеччини дуже активно, називаючи Альтернативу для Німеччини єдиною надією Німеччини. І ця людина, він говорив, що Німеччина страждає від цензури, що не дозволяє говорити про проблеми з міграцією, він би хотів більше радикального антимігрантського законодавства, що він був проти арабських, ісламських мігрантів. От ви можете бачити, праворадикальний терорист", - вважає він.

Також Сергій Сумленний зазначив, що попередження щодо теракту були.

"А хтось буде говорити, що він був психічно нездорова людина. Дійсно, він і лікувався, і погрожував насправді. Деякий час тому він погрожував асоціації медиків якимись терактами. Дуже багато питань насправді до німецької поліції, німецьку поліцію інформували про те, що готується такий теракт з багатьох напрямів. І міністерство у справах мігрантів отримувало повідомлення, що готується такий теракт. І є просто це листування із міністерством мігрантів, що: "Ми за це не відповідаємо, якщо ви хочете повідомити поліцію, от вам лінк на повідомлення". І вони навіть сьогодні, це міністерство оприлюднило свою заяву, сказали, що: "Ми зробили все правильно, це не наша справа, ми не втручаються в те, що нам не належить" і так далі", - зазначив він.

Політолог зауважив, о після подібного теракту 10 років тому в Німеччині такі різдвяні ярмарки мають бути огороджені.

"Ситуація абсолютно ганебна, усі щось зробили не так. Насамперед звісно німецька поліція і німецькі спецслужби, у яких прямий обов’язок це робити. А ще питання, чому той різдвяний ринок не був огороджений бетонними блоками", - додав Сергій Сумленний.