У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
У п'ятницю, 20 грудня, на різдвяному ярмарку в німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп, внаслідок чого 11 людей загинули, щонайменше 60 поранені
Про це інформує Der Spiegel.
Інцидент стався о 19:04, коли чорний BMW, за свідченнями очевидців, швидкості в'їхав у людей й попрямував у напрямку ратуші. Як повідомило агентство dpa з посиланням на джерела в уряді землі Саксонія-Ангальт, його заарештували.
Речник уряду Саксонії-Ангальт Маттіас Шуппе підтвердив факт аварії, а організатори ярмарку закликала відвідувачів залишити центр міста. Різдвяний ярмарок було закрито, і поліція розпочала "широкомасштабні операції" на місці події.
Як зазначили у виданні, інформації про причини інциденту поки немає, і правоохоронці не виключають можливість терористичного нападу.
Різдвяний ярмарок у Магдебурзі розташований на Альтер Маркт, поруч із ратушею Магдебурга біля річки Ельба. Поруч з різдвяним ярмарком знаходиться великий торговий центр.
Згодом німецьке видання BILD повідомило, що кількість поранених зросла орієнтовно до 60-80. Крім того, відомо про 11 загиблих.
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