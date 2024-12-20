У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені

Про це інформує Der Spiegel.

Інцидент стався о 19:04, коли чорний BMW, за свідченнями очевидців, швидкості в'їхав у людей й попрямував у напрямку ратуші. Як повідомило агентство dpa з посиланням на джерела в уряді землі Саксонія-Ангальт, його заарештували.

Речник уряду Саксонії-Ангальт Маттіас Шуппе підтвердив факт аварії, а організатори ярмарку закликала відвідувачів залишити центр міста. Різдвяний ярмарок було закрито, і поліція розпочала "широкомасштабні операції" на місці події.

Як зазначили у виданні, інформації про причини інциденту поки немає, і правоохоронці не виключають можливість терористичного нападу.

Різдвяний ярмарок у Магдебурзі розташований на Альтер Маркт, поруч із ратушею Магдебурга біля річки Ельба. Поруч з різдвяним ярмарком знаходиться великий торговий центр.

Згодом німецьке видання BILD повідомило, що кількість поранених зросла орієнтовно до 60-80. Крім того, відомо про 11 загиблих.