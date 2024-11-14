У Фінляндії в ДТП потрапила вантажівка з військовими: 23 постраждалих
У Фінляндії 13 листопада в аварію потрапила вантажівка, у якій перебували військові: 23 людини постраждали, з них двоє зазнали серйозних травм
Про це інформує MTV Uutiset.
Вказано, що аварія сталася під час навчань прикордонної роти, коли загін призовників рухався на навчання з казарм. Вантажівка з'їхала з дороги і перевернулася, внаслідок чого постраждали 23 людини віком від 18 до 21 року. Двоє солдатів строкової служби отримали серйозні травми, їх госпіталізували. Інших солдатів, які перебували у вантажівці, направили до лікарні для обстеження.
Наразі поліція з'ясовує причини ДТП і розслідує аварію як загрозу безпеці дорожнього руху та службове правопорушення.
"За попередньою інформацією, транспортний засіб перевозив більше, ніж дозволено, людей та їхнє спорядження", - зазначили в поліції.
- 8 січня на сході Польщі вантажівка, що перевозила військовослужбовців, потрапила в аварію, унаслідок чого травмувалися 11 людей.
- Актуальне
- Важливе