У Фінляндії в ДТП потрапила вантажівка з військовими: 23 постраждалих

Про це інформує MTV Uutiset.

Вказано, що аварія сталася під час навчань прикордонної роти, коли загін призовників рухався на навчання з казарм. Вантажівка з'їхала з дороги і перевернулася, внаслідок чого постраждали 23 людини віком від 18 до 21 року. Двоє солдатів строкової служби отримали серйозні травми, їх госпіталізували. Інших солдатів, які перебували у вантажівці, направили до лікарні для обстеження.

Наразі поліція з'ясовує причини ДТП і розслідує аварію як загрозу безпеці дорожнього руху та службове правопорушення.

"За попередньою інформацією, транспортний засіб перевозив більше, ніж дозволено, людей та їхнє спорядження", - зазначили в поліції.