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У Фінляндії в ДТП потрапила вантажівка з військовими: 23 постраждалих

Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
01:54
Світ Фінляндія

У Фінляндії 13 листопада в аварію потрапила вантажівка, у якій перебували військові: 23 людини постраждали, з них двоє зазнали серйозних травм

Зміст

Про це інформує MTV Uutiset. 

Вказано, що аварія сталася під час навчань прикордонної роти, коли загін призовників рухався на навчання з казарм. Вантажівка з'їхала з дороги і перевернулася, внаслідок чого постраждали 23 людини віком від 18 до 21 року. Двоє солдатів строкової служби отримали серйозні травми, їх госпіталізували. Інших солдатів, які перебували у вантажівці, направили до лікарні для обстеження. 

Наразі поліція з'ясовує причини ДТП і розслідує аварію як загрозу безпеці дорожнього руху та службове правопорушення.

"За попередньою інформацією, транспортний засіб перевозив більше, ніж дозволено, людей та їхнє спорядження", - зазначили в поліції.

  • 8 січня на сході Польщі вантажівка, що перевозила військовослужбовців, потрапила в аварію, унаслідок чого травмувалися 11 людей. 
Теги:
Новини
Фінляндія
Новини ДТП
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