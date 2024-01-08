У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей

Про це пише RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася в містечку Старжина на Підляшші. За попередніми даними, вантажівка з 12 військовими злетіла з обледенілої дороги на узбіччя. З’їхавши з траси, транспортний засіб нібито врізався в дерево.

Як повідомив прессекретар 19-ї механізованої бригади капітан Шимон Глазовський, військові їхали на службу для патрулювання кордону з Білоруссю у складі Підляської військово-оперативної групи.

У результаті травми різного ступеня тяжкості отримали 11 пасажирів.

Через складний рельєф до місця аварії направили два санітарних гелікоптери та військові санітарні машини.

Стан щонайменше 2 військових оцінюється як важкий. Одну жінку із травмою хребта гелікоптером доставили до лікарні в Седльце. Решту 9 постраждалих машинами швидкої допомоги транспортували до лікарень у прилеглих районах.