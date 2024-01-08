У Польщі сталася ДТП за участі військової вантажівки: постраждали 11 людей
Уранці понеділка, 8 січня, на сході Польщі вантажівка, що перевозила військовослужбовців, потрапила в аварію, унаслідок чого травмувалися 11 людей
Про це пише RMF24.
Зазначається, що ДТП сталася в містечку Старжина на Підляшші. За попередніми даними, вантажівка з 12 військовими злетіла з обледенілої дороги на узбіччя. З’їхавши з траси, транспортний засіб нібито врізався в дерево.
Як повідомив прессекретар 19-ї механізованої бригади капітан Шимон Глазовський, військові їхали на службу для патрулювання кордону з Білоруссю у складі Підляської військово-оперативної групи.
У результаті травми різного ступеня тяжкості отримали 11 пасажирів.
Через складний рельєф до місця аварії направили два санітарних гелікоптери та військові санітарні машини.
Стан щонайменше 2 військових оцінюється як важкий. Одну жінку із травмою хребта гелікоптером доставили до лікарні в Седльце. Решту 9 постраждалих машинами швидкої допомоги транспортували до лікарень у прилеглих районах.
- Двома тижнями раніше у Польщі неподалік від кордону з Україною також сталася ДТП. Унаслідок цього загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей були доставлені у лікарню.
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