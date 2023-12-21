У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: загинув чоловік, є поранені

Про це пише RMF24.

Зазначається, що ДТП сталася 21 грудня близько 5:30 ранку в селі Белжець Люблінського воєводства, неподалік від пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне".

"На кордоні з Україною в Гребенному український автобус, у якому перебувало 9 осіб, врізався в задню частину вантажівки, яка стояла в черзі. Внаслідок цього інциденту пасажир автобуса віком близько 30 років загинув на місці", - польський поліцейський.

Також відомо, що 42-річний водій автобуса, громадянин України, був тверезий.