У Польщі український мікроавтобус потрапив у ДТП: загинув чоловік, є поранені
У Польщі неподалік від кордону з Україною сталася ДТП. Унаслідок цього загинув 30-річний чоловік, ще вісім людей були доставлені у лікарню
Про це пише RMF24.
Зазначається, що ДТП сталася 21 грудня близько 5:30 ранку в селі Белжець Люблінського воєводства, неподалік від пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне".
"На кордоні з Україною в Гребенному український автобус, у якому перебувало 9 осіб, врізався в задню частину вантажівки, яка стояла в черзі. Внаслідок цього інциденту пасажир автобуса віком близько 30 років загинув на місці", - польський поліцейський.
Також відомо, що 42-річний водій автобуса, громадянин України, був тверезий.
- 17 грудня поблизу села Даргов Требішівського району у Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями. Відомо про 9 постраждалих, серед яких є діти.
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