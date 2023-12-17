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Оновлено

У Словаччині перекинувся автобус із України з 55 людьми: серед постраждалих є діти

17 грудня, 2023 неділя
14:05
Світ У Словаччині автобус з України потрапив у ДТП

Поблизу села Даргов Требішівського району у Словаччині перекинувся автобус із України з 53 пасажирами та двома водіями. Відомо про 9 постраждалих, серед яких є діти. На місці працюють пожежники та рятувальники

Про це повідомляє словацьке видання SME.

Офіцер регіонального управління пожежно-рятувальної служби в Кошице сказав, що на місці працюють 8 пожежників з чотирма одиницями техніки.

Операційний центр служби екстреної медичної допомоги Словацької Республіки повідомив, що постраждалі пасажири перебувають у свідомості з травмами голови та кінцівок. Наразі зареєстровано дев'ятьох постраждалих, серед яких є діти.

Проте зазначають, що кількість постраждалих може зростати й додають, що їх транспортують до лікарень у Кошице та Требішов.

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що усі 53 пасажири є громадянами України, передає Укрінформ.

За його словами, 8 українців отримали травми середнього ступеня тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога, загроз їхньому життю немає. Решта пасажирів були перевезені до міста Кошице, де очікують на запасний автобус, який вже виїхав.

Українські консули взаємодіють зі словацькими правоохоронцями, щоб з‘ясувати усі обставини ДТП, тримають на контролі надання медичної допомоги травмованим.

"Наші дипломати також проконтролюють, аби решта пасажирів прослідували до Києва на новому автобусі, наданому перевізником", - сказав Ніколенко.

  • У румунському місті Каракал перекинувся мікроавтобус, який перевозив 7 американських солдатів. Унаслідок ДТП постраждали п'ять військових.
Україна
Словаччина
Новини ДТП
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