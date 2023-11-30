У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами: є постраждалі
У румунському місті Каракал перекинувся мікроавтобус, який перевозив 7 американських солдатів. Унаслідок ДТП постраждали п'ять військових
Про це пише Digi24.
Зазначається, що мікроавтобус прямував з військової бази Девеселу.
Після перших перевірок поліція з’ясувала, що водій не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого автобус перекинувся за межі проїзної частини. Водія перевірили на алкотестері, він був тверезий.
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