У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами: є постраждалі

Про це пише Digi24.

Зазначається, що мікроавтобус прямував з військової бази Девеселу.

Після перших перевірок поліція з’ясувала, що водій не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого автобус перекинувся за межі проїзної частини. Водія перевірили на алкотестері, він був тверезий.