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У Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами: є постраждалі

30 листопада, 2023 четвер
12:26
Світ Ілюстративне фото

У румунському місті Каракал перекинувся мікроавтобус, який перевозив 7 американських солдатів. Унаслідок ДТП постраждали п'ять військових

Про це пише Digi24.

Зазначається, що мікроавтобус прямував з військової бази Девеселу.

Після перших перевірок поліція з’ясувала, що водій не зміг впоратися з керуванням, унаслідок чого автобус перекинувся за межі проїзної частини. Водія перевірили на алкотестері, він був тверезий.

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Новини ДТП
Румунія
США
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