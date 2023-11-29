В Японії розбився військовий літак США: на борту перебували 8 людей

Про це пише Reuters.

Аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом поблизу аеропорту острова Якусіма. Свідки кажуть, під час посадки загорівся лівий двигун літака.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що літак зник з радарів о 14:40 за місцевим часом.

Речник американських сил у регіоні сказав, що вони все ще збирають інформацію про інцидент.