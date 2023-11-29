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В Японії розбився військовий літак США: на борту перебували 8 людей

29 листопада, 2023 середа
09:59
Світ Ілюстративне фото

Біля японського острова Якусіма розбився військовий літак США V-22 Osprey з вісьмома людьми на борту

Про це пише Reuters.

Аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом поблизу аеропорту острова Якусіма. Свідки кажуть, під час посадки загорівся лівий двигун літака.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що літак зник з радарів о 14:40 за місцевим часом.

Речник американських сил у регіоні сказав, що вони все ще збирають інформацію про інцидент.

  • У серпні американський літак розбився під час військових навчань на території австралійського острова Мелвілл. На його борту перебували 23 військовослужбовці: троє з них загинули, п'ятьох госпіталізували.
  • Нещодавно під час тренувань літак військово-повітряних сил США потрапив у аварію та розбився над східною частиною Середземного моря. Унаслідок цього загинули 5 військових.
Японія
військові
авіакатастрофа
США
Військові новини
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