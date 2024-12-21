Усик - Ф'юрі: де та коли дивитись реванш британця проти українця
У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді Олександр Усик захищатиме титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO у суперважкій вазі у реванші проти Тайсона Ф'юрі
В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.
Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом.
Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок трансляції - о 23:00.
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На церемонії зважування 20 грудня Усик показав 102,5 кг, Фʼюрі виявився майже на 10 кг важчим, ніж під час першого бою - 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважає українця у зрості - 206 см проти 191 см.
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі. Фото: Getty Images
Перший поєдинок 18 травня також відбувся в Ер-Ріяді та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.
37-річний Усик виявився першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу) і першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.
У реванші це звання на кону не стоятиме через те, що українець 26 червня відмовився від титулу IBF, який дістався британцю Даніелю Дюбуа.
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч).
Фото: Getty Image
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