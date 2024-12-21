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Усик - Ф'юрі: де та коли дивитись реванш британця проти українця

Влад Дідусь
21 грудня, 2024 субота
07:01
Спорт Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді Олександр Усик захищатиме титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO у суперважкій вазі у реванші проти Тайсона Ф'юрі

Зміст

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом.

Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок трансляції - о 23:00.

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На церемонії зважування 20 грудня Усик показав 102,5 кг, Фʼюрі виявився майже на 10 кг важчим, ніж під час першого бою - 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважає українця у зрості - 206 см проти 191 см. 

Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі. Фото: Getty Images

Перший поєдинок 18 травня також відбувся в Ер-Ріяді та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

37-річний Усик виявився першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу) і першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

У реванші це звання на кону не стоятиме через те, що українець 26 червня відмовився від титулу IBF, який дістався британцю Даніелю Дюбуа. 

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч). 
Фото: Getty Image

Теги:
Новини
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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