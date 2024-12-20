Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Усик - Фʼюрі: українець показав рекордний результат на зважуванні. Дуель поглядів

Усик - Фʼюрі: українець показав рекордний результат на зважуванні. Дуель поглядів

Влад Дідусь
20 грудня, 2024 п'ятниця
21:52
Спорт Олександр Усик

Ввечері пʼятниці, 20 грудня, у Саудівській Аравії відбулась фінальна процедура зважування Олександра Усика та Тайсона Фʼюрі

Зміст

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Matchroom Boxing.

Під час зважування Олександр Усик показав рекордну вагу – 102,5 кг. Тайсон Фʼюрі став важчим майже на 10 кг, ніж перед першим боєм, його результат – 127,4 кг.

Боксери також провели фінальну дуель поглядів.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом

Теги:
Відео
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Читайте також:
Володимир Кличко
Автор Дмитро Марценишин
20 грудня, 2024 п'ятниця
Кличко прилетів на бій з Усиком та прокоментував чутки про повернення на ринг
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
путін
Автор Юлія Лаврук
19 грудня, 2024 четвер
Діалог з Києвом "без попередніх умов", "гоніння на церкву" в Україні, "Орешник" і Курщина: що наговорив Путін під час "прямої лінії"
Київ
+4.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.2
  • EUR
    Купівля 43.4
    Продаж 44.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
20 грудня
23:12
Оновлено
Росія запустила дрони: у Харкові та Запоріжжі - є постраджалі
23:07
Довіле Шакалієне і Рустем Умєров
Литва продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% від свого ВВП, - Умєров
22:41
Оновлено
війна з Росією
За добу на фронті відбулось 191 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
22:37
Ексклюзив
кібератака
Здійснюючи кібератаку на держреєстри, РФ хотіла поставити під сумнів вибори в Україні, - журналістка Волошина
22:16
Оновлено
У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп на Різдвяному ярмарку: є загиблі та поранені
22:02
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
"Звільніть захисників Азовсталі": Усик перед зважуванням розгорнув прапор, присвячений азовцям
21:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни намагаються оточити ЗСУ: динаміка боїв під Кураховим та наслідки масованої атаки РФ. Колонка Сергія Згурця
21:38
Окупанти, кримінал, росіяни
Військові командири РФ відмовляються залучати підлеглих у штурми на Херсонщині, - "Атеш"
21:25
Дональд Трамп
Трамп заявив, що має намір продовжувати надавати військову допомогу Україні, - FT
21:06
Ексклюзив
"Вони готували "Орешник", але у них там щось поки не зрослось": дипломат Чалий про ракетний удар по Києву
20:57
Зеленський та премʼєр Литви Палуцкас у Києві обговорили посилення ППО для енергообʼєктів
20:50
Україна та Росія обмінялись посилками та листами для військовополонених
20:38
Володимир Зеленський
Зеленський оголосив про призначення 30 дипломатів: серед них - Наріман Джелял та Андрій Мельник
20:07
дорога
На дорогах України встановлять більше приладів TruCAM, якими поліція вимірює швидкість
20:04
OPINION
Ці "тупі" християни…
20:03
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
ЗСУ відбили атаку російських ДРГ, які намагались закріпитись на правому березі Херсона
19:58
Огляд
Муфаса: Король Лев
Ох, це "Таємне життя...": що подивитися на вихідних
19:56
Франція
Франція виділила €5,7 млн на розвиток атомної енергетики України
19:45
Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг
19:40
Ексклюзив
кібератака
"Не катастрофа, але наслідки будуть болючі": експерт з кібербезпеки Корсун про атаку на Єдині та Державні реєстри
19:35
ТЦК, ілюстрація
"Створення абсолютно нових структур": в Україні розглядають варіант з реформуванням ТЦК
19:27
У театрі імені Лесі Українки відбудеться премʼєра вистави "Поромник"
19:24
Сільпо
На Київщині російські дрони знищили склад замороженої продукції "Сільпо"
19:18
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії Міхал заявив, що Україна повинна мати чітку дату вступу до НАТО
19:01
Каміла Валієва
Російським та білоруським фігуристам дозволили виступати на Олімпіаді-2026 у "нейтральному" статусі
18:56
Путін Шольц
Шольц найближчими днями може відвідати Москву, – Der Spiegel
18:55
Сергій Ребров і Михайло Мудрик
"Ми будемо боротись": Ребров вперше прокоментував допінг-скандал з Мудриком
18:42
ІДІЛ
США заявили про ліквідацію лідера ІД в результаті авіаудару на сході Сирії
18:40
Роман Безус, Омонія
Ліга конференцій: результати жеребкування стикових матчів
18:34
Віктор Орбан
"Ніякого реального "різдвяного перемирʼя" на столі немає": МЗС України закликало Орбана припинити спекуляції
18:34
ЗСУ
Після скасування статусу "обмежено придатний" понад 83% військових пройшли повторний медогляд
18:29
Володимир Зеленський і Олександр Усик
Зеленський зателефонував Усику перед реваншем з Фʼюрі
18:25
Оновлено
Ілон Маск
Маск заявив, що Німеччину здатна врятувати тільки партія AfD. Шольц відреагував
18:22
Резерв+
У Резерв+ відтепер можна повторно уточнити персональні дані
18:08
Оновлено
окупанти обстріляли Херсон
Окупанти масовано обстріляли житлові будинки у Херсоні: є загиблі і постраждалі
18:00
OPINION
Війна як "двіжуха". Путін визнав, що нищити Україну — це розвага для росіян від нудьги
17:53
Партнерський матеріал
Реінтеграція ветеранів: як на Вінницькій птахофабриці МХП захисники повертаються до цивільного життя
17:47
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Президент Німеччини Штайнмаєр 27 грудня оголосить про розпуск Бундестагу
17:45
Огляд
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій
17:40
Юлія Джима
Джима показала найкращий з 2021 року результат на КС з біатлону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV