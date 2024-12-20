Усик - Фʼюрі: українець показав рекордний результат на зважуванні. Дуель поглядів

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на Matchroom Boxing.

Під час зважування Олександр Усик показав рекордну вагу – 102,5 кг. Тайсон Фʼюрі став важчим майже на 10 кг, ніж перед першим боєм, його результат – 127,4 кг.

Боксери також провели фінальну дуель поглядів.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом