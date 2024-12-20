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Реванш Усик - Ф'юрі. Хто фаворит, гонорари, трансляція та все найважливіше про бій

Дмитро Марценишин
20 грудня, 2024 п'ятниця
17:45
Спорт Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі зустрічаються у бою за титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі

Зміст

Чому реванш Усик - Ф'юрі втратив статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч), Фото: Getty Images

 

У суботу в Саудівській Аравії відбудеться друга частина головного протистояння року в боксі. В цьому поєдинку 37-річний Усик захищатиме пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації). 

У другому бою, на відміну від першого, на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу. 26 червня українець несподівано відмовився від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації), після чого його віддали тимчасовому чемпіону організації Даніелю Дюбуа з Великої Британії. 

"Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Пояс IBF - мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року. Світ любить сильних", - сказав Усик. 

Інсайдер Ден Рафал пояснив, що Олександр Усик відмовився від поясу IBF, оскільки ця умова була прописана у його контракті на реванш із Тайсоном Ф'юрі. Водночас менеджер українського чемпіона Егіс Клімас назвав цю інформацію неправдивою. 

"Це неправда, у нас не було такого в контракті. Усик зробив це, тому що хотів", - відповів Клімас.

Так чи інакше Дюбуа у вересні нокаутував Джошуа та став повноцінним чемпіоном IBF та тепер чекає на зустріч з переможцем реваншу Усик - Ф'юрі в ще одному бою за звання абсолютного чемпіона світу. 

Як склався перший бій Усик - Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч), Фото: Getty Images

 

Травнева зустріч українця та британця стала для світового боксу історичною. У надважкій вазі вперше визначався володар одразу чотирьох титулів. А у попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.  

Олександр Усик впродовж усього поєдинку в Ер-Ріяді діяв першим номером. 36-річний Тайсон Ф'юрі відповідав ударами назустріч, коли українець не встигав відійти після атак. Кілька разів йому вдавалися аперкоти. Перша половина бою проходила на рівних 

Британець захопив ініціативу в сьомому раунді, коли потужно пробив назустріч та примусив Усика чекати на гонг. Проте українець у наступній трихвилинці відновився, а наприкінці дев'ятого раунду відправив британця в нокдаун. В чемпіонських раундах кращий вигляд мав Олександр Усик, який переміг за очками роздільним рішенням суддів - 115:112, 113:114, 114:113 - та став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Хто фаворит, які прогнози фахівців та букмекерів 

Олександр Усик

Олександр Усик, Фото: Getty Images

 

Коли українець та британець лише домовлялися про зустріч, то букмекерські контори віддавали суттєву перевагу Ф'юрі. Проте після його невдалого поєдинку з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, який у своєму дебюті на рингу відправив боксера в нокдаун, котирування змінилися.  

Хоча Ф'юрі таки здолав француза за очками, букмекери в травні вже вважали шанси суперників на успіх приблизно рівними. На перемогу українця давали 1,96, британця - 2,00, нічию - 15,00. 

А от у суботньому поєдинку фаворитом вже буде Усик. На його виграш дають 1,65, на успіх Ф'юрі - 2,40, нічию - 18,00. На перемогу обох боксерів нокаутом пропонують коефіцієнт 4,00. На звитягу українця за очками - 2,75, британця - 4,80. 

А от легенда боксу Майк Тайсон ставить у реванші на Тайсона Ф'юрі, попри те, що найкращим важковаговиком вважає українця. 

"Наразі Усик найкращий важковаговик світу. Але я ставлю на Ф'юрі. Чому? Тому що я його фанат. Тому що його батько дав йому моє ім'я. Я не покину його зараз", - пояснив Майк Тайсон.

Британцю перевагу віддає й інший славетний важковаговик Леннокс Льюїс з Великої Британії. 

"Ф'юрі повинен перемогти у реванші. Він вийде на бій більш сфокусованим, серйознішим та набере куди більше ваги", – сказав Льюїс.

А от ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Дюк Маккензі навпроти вважає, що зайва вага стане проблемою для його співвітчизника. 

"Фʼюрі набирає зайву вагу між поєдинками, а потім йому доводиться знову її скидати. Зараз нам намагаються сказати, що він буде більшим та кращим. Насправді ж Ф'юрі стане повільнішим, передбачуванішим та пропускатиме більше ударів. Усик виграє реванш, і я не бачу, як Фʼюрі може його побити", - констатував Маккензі. 

Трешток, зважування, рекордна битва поглядів: що відбувалося перед реваншем 

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч), Фото: Getty Images

 

Про те, що український та британський важковаговики проведуть другий бій 21 грудня голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх оголосив у серпні. 

А 23 жовтня Усик та Ф'юрі зустрілися перед реваншем під час пресконференції у Лондоні. А британець несподівано визнав, що справедливо програв у першому поєдинку.

"У травні був фантастичний бій. Олександр виграв поєдинок чесно та справедливо. Я просто хочу знову влаштувати чудовий бій. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я переможу", - переконував Ф'юрі.

Під час його підготовки до бою стався скандал через присутність у таборі британця спаринг-партнера з Росії Олексія Дронова, який перебуває в базі спортсменів, що підтримують війну РФ проти України. Міністерство спорту висловило з цього приводу обурення, проте команда Ф'юрі жодним чином на протести не відреагувала.  

17 грудня в Саудівській Аравії відбулась офіційна церемонія прибуття Усика та Ф'юрі на поєдинок. Першим на публіку вийшов британський боксер, який пообіцяв нокаутувати українця та вкотре обізвав його кроликом. 

"Я його нокаутую. Я дам Туркі те, що обіцяв у травні – приготованого на кухні кролика. Я дотримаю обіцянки", - запевнив Фʼюрі. 

Олександр Усик також пообіцяв перемогти та зізнався, що примушує себе стримуватися через постійні образи від британця. 

"Я хочу йому врізати, отак ляснути, щоб у нього аж червоне обличчя було. Але я пам'ятаю, що треба бути смиренним і кажу: "Господи, допоможи йому і мені", – розповів Усик.

А на фінальній пресконференції Усик та Ф'юрі влаштували дуель поглядів, яка тривала 11 хв 20 сек. Британець періодично вигукував образи на адресу українця, а боксерів намагався розборонити президент WBC Маурісіо Сулейман. Врешті Усик відійшов від суперника з переможно піднятими руками. 

Які гонорари отримають Усик та Ф'юрі 

Олександр Усик

Олександр Усик, Фото: Getty Images

За даними видання Independent призовий фонд другого поєдинку між Усиком та Ф'юрі складе $191 млн. За домовленістю між боксерами. його розподіл буде здійснено у пропорції 60 на 40 на користь українця, незалежно від результату бою. Таким чином Олександр Усик отримає рекордні у кар'єрі $114 млн, а Тайсон Ф'юрі заробить $76 млн. 

У травні бійці розділили маж собою $150 млн. Тоді британець заробив $105 млн, а українець - $45 млн.  

Де дивитися бій Усик - Ф'юрі, дата та час

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (праворуч), Фото: Getty Images

 

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом.

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Бокс
Майк Тайсон
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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