"Я його фанат": Тайсон дав суперечливий прогноз на реванш Усик - Ф'юрі

Про це повідомляє Daiy Mail.

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу зі США, у другому поєдинку між Ф'юрі та Усиком він вболіватиме за британця.

"Наразі Усик найкращий важковаговик світу. Але я ставлю на Ф'юрі. Чому? Тому що я його фанат. Тому що його батько дав йому моє ім'я. Я не покину його зараз", - пояснив Майк Тайсон.

Перший поєдинок Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Майк Тайсон - Джейк Пол. Що відомо про бій

58-річний Майк Тайсон востаннє виходив на ринг в листопаді 2020 року у виставковому бою проти іншої легенди боксу та співвітчизника - Роя Джонса. Зустріч завершилася внічию. Останній офіційний поєдинок Майка Тайсон датований 2005 роком, коли він програв нокаутом ірландцю Кевіну Макбрайду.

27-річний Джейк Пол є блогером, який почав займатись боксом. Востаннє він бився із зіркою кулачного спорту Майком Перрі та нокаутував суперника в 6-му раунді.

Бій Пола з Тайсоном пройде у ніч на 16 листопада в американському місті Арлінгтон на AT&T Stadium. Велике боксерське шоу організовує Netflix.

Бій триватиме 8 раундів по 2 хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички та не буде захисту для голови, дозволені нокаути. Результат бою буде зафіксовано офіційно.