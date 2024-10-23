Усик та Фʼюрі провели першу битву поглядів та пресконференцію перед реваншем

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на трансляцію пресконференції.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

Сьогодні, 23 жовтня, у Лондоні відбулась перша пресконференція присвячена реваншу. Український боксер прийшов на подію в образі Гітмена.

"Я щасливий бути тут. Яка моя мотивація? У мене немає мотивації, тільки мій режим та концентрація – це моя мотивація. Вистачить", - сказав Олександр Усик, цитує боксера "Трибуна".

Фото: Getty Images

Тайсон Фʼюрі на конференції визнав, що справедливо програв у першому поєдинку.

"У травні був фантастичний бій. Олександр виграв поєдинок чесно та справедливо. Я просто хочу знову влаштувати чудовий бій. Трохи більше зосередженості, трохи менше самозаспокоєння, і я маю зробити те, що мені потрібно. Нічого радикально не повинно змінюватися, трохи більше того самого, трохи більше зосередженості, як я кажу, і я переможу", - заявив британець.

Після пресконференції боксери провели першу дуель поглядів.