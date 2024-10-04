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"На**й Усика": Фʼюрі вилаявся на українського боксера та його команду напередодні реваншу

Влад Дідусь
4 жовтня, 2024 п'ятниця
01:55
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Британський суперважковаговик Тайсон Фʼюрі нецензурно висловився щодо українця Олександра Усика та усіх, хто його підтримує

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Instagram британського боксера.

Персонально Тайсон Фʼюрі вилаявся на Олександра Усика, на промоутера Олександра Красюка та менеджера Егіса Клімаса.

"У тебе був шанс, але ти не зміг завершити свою роботу. Помилка. Зараз ти відчуєш гнів загрози. На**й Усика, на**й Клімаса, на**й Красюка. І якщо ти разом з Усиком, то на**й тебе. Циганський король йде за тобою. 21 грудня, я проти всього світу. Майбутній 3-разовий чемпіон у надважкій вазі", – сказав Тайсон Ф’юрі.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

  • Британський боксер Дерек Чісора думає, що найближчим часом український володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик завершить свою карʼєру.
Теги:
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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