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Головна Спорт "Усик хоче бути з дружиною, хоче боротись з війною": британський суперважковаговик спрогнозував завершення карʼєри українського чемпіона

"Усик хоче бути з дружиною, хоче боротись з війною": британський суперважковаговик спрогнозував завершення карʼєри українського чемпіона

Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
22:42
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Британський боксер Дерек Чісора думає, що найближчим часом український володар титулів WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик завершить свою карʼєру

Зміст

Про це повідомляє talkSPORT Boxing.

Дерек Чісора певен, що Олександр Усик знову переможе Тайсона Фʼюрі.

"Потрібно віддати шану Усику. Він надер мені дупу, двічі побив Джошуа, побив Даніеля Дюбуа і він побив Ф'юрі. Він побив усіх британських хлопців. Він, по суті, надер нам дупи. Чи він зробить це знову? Я гадаю, він може. Я впевнений, що він зробить це знову. Він провів із ним бій, і він уже розуміє його. Він зробить це знову. Я не здивуюсь, якщо він нокаутує Тайсона", - каже британський суперважковаговик.

За словами Чісори, він думає, що Усик оголосить про завершення карʼєри після бою з Фʼюрі.

"Він не б'ється, щоб купити Lamborghini. Він б'ється за українців. Просто важко побити такого хлопця. У мене таке відчуття, що після цього бою у грудні він завершить кар'єру. Бо в чому сенс? Ти побив їх усіх, який сенс? Він піде непереможним. Скільки у нас таких чемпіонів? Він зупиниться, бо хоче бути з дружиною, хоче поїхати та боротись з війною", – заявив Дерек Чісора.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

  • Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.
Теги:
Україна
Бокс
Олександр Усик
Війна з Росією
Тайсон Ф'юрі
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