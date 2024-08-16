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Головна Спорт Усик - Фʼюрі: визначилась дата і місце проведення реваншу

Усик - Фʼюрі: визначилась дата і місце проведення реваншу

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
17:35
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)

Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня

Зміст

Про це оголосив голова саудівського управління з розваг Туркі Аль аш-Шейх.

На кону другого бою Олександра Усика і Тайсона Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі.

Реванш пройде 21 грудня. Усик і Фʼюрі знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Саме тут проходив перший поєдинок боксерів.

  • Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) 26 червня. Він заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні. Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC, WBA та WBO.
  • За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу. 
Теги:
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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