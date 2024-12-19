Усика та Ф'юрі довелося розбороняти через дуель поглядів тривалістю 11 хвилин

Відео оприлюднив DAZN Boxing в мережі X .

Дуель поглядів Усика та Ф'юрі в Ер-Ріяді тривала 11 хв 20 сек. Британець періодично викрикував образи на адресу українця, а боксерів намагався розборонити президент WBC (Всесвітньої боксерської ради) Маурісіо Сулейман. Врешті Усик відійшов від суперника з переможно піднятими руками.

Over 10 minutes and neither man would take their eyes off the other ????



#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/8CEJyBQ7qF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2024

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.