Усика та Ф'юрі довелося розбороняти через дуель поглядів тривалістю 11 хвилин
Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі провели під час пресконференції дуель поглядів, яка тривала понад 11 хвилин
Відео оприлюднив DAZN Boxing в мережі X.
Дуель поглядів Усика та Ф'юрі в Ер-Ріяді тривала 11 хв 20 сек. Британець періодично викрикував образи на адресу українця, а боксерів намагався розборонити президент WBC (Всесвітньої боксерської ради) Маурісіо Сулейман. Врешті Усик відійшов від суперника з переможно піднятими руками.
Протистояння Усика та Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.
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