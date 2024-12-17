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Усик та Фʼюрі влаштували шоу під час офіційного прибуття до Ер-Ріяду

Влад Дідусь
17 грудня, 2024 вiвторок
23:10
Спорт Олександр Усик

У вівторок, 17 грудня, у Саудівській Аравії відбулась офіційна церемонія прибуття чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та ексволодаря титулів Тайсона Ф’юрі

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Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на TNT Sports та DAZN.

В парі Усик – Ф'юрі першим на публіку вийшов британський боксер, адже саме він є претендентом на титули українця. 

"Я його нокаутую. Я дам Туркі те, що обіцяв у травні – приготованого кролика на кухні. Я дотримаю обіцянку", - запевнив Тайсон Фʼюрі.

У мережі вже завірусився ролик, як представник України спостерігав за виходом суперника.

Олександр Усик наголосив, що переможе Фʼюрі та уявив, як британець приїде до нього у старості в Україну.

"Звісно. Я кайфую. Це круто, це життя, це емоції, які ми потім будемо згадувати, коли ми вже будемо дідусями. Він же ж обіцяв приїхати в Україну. Він приїде до мене на ранчо, ми будемо пити пиво, він буде сміятись і казати: "От ти мене два рази побив, як так", - каже українець.

Усик також відповів, як він реагує на трешток від суперника.

"Я хочу йому врізати, отак ляснути, щоб у нього аж червоне обличчя було. Але я пам'ятаю, що треба бути смиренним і кажу: "Господи, допоможи йому і мені", – заявив Олександр Усик.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик - Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.

Теги:
Відео
Новини
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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