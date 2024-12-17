Усик та Фʼюрі влаштували шоу під час офіційного прибуття до Ер-Ріяду
У вівторок, 17 грудня, у Саудівській Аравії відбулась офіційна церемонія прибуття чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика та ексволодаря титулів Тайсона Ф’юрі
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на TNT Sports та DAZN.
В парі Усик – Ф'юрі першим на публіку вийшов британський боксер, адже саме він є претендентом на титули українця.
"Я його нокаутую. Я дам Туркі те, що обіцяв у травні – приготованого кролика на кухні. Я дотримаю обіцянку", - запевнив Тайсон Фʼюрі.
У мережі вже завірусився ролик, як представник України спостерігав за виходом суперника.
Олександр Усик наголосив, що переможе Фʼюрі та уявив, як британець приїде до нього у старості в Україну.
"Звісно. Я кайфую. Це круто, це життя, це емоції, які ми потім будемо згадувати, коли ми вже будемо дідусями. Він же ж обіцяв приїхати в Україну. Він приїде до мене на ранчо, ми будемо пити пиво, він буде сміятись і казати: "От ти мене два рази побив, як так", - каже українець.
Усик також відповів, як він реагує на трешток від суперника.
"Я хочу йому врізати, отак ляснути, щоб у нього аж червоне обличчя було. Але я пам'ятаю, що треба бути смиренним і кажу: "Господи, допоможи йому і мені", – заявив Олександр Усик.
Протистояння Усика та Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик - Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.
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