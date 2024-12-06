Усик - Фʼюрі: визначився транслятор супербою, де дивитись в Україні

Про це повідомляє пресслужба Megogo.

Реванш Тайсона Фʼюрі проти Олександра Усика українські вболівальники зможуть переглянути на медіасервісі Megogo. Вечір боксу буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція 21 грудня буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день події.

Деталей щодо студійного мовлення, імена коментаторів і гостей поки не розголошують.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).