Дюбуа нокаутував Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF
У неділю, 22 вересня, відбувся головний бій у вечорі боксу в Лондоні на стадіоні "Вемблі"між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. У результаті поєдинку чемпіоном світу за версією IBF став Дюбуа
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Після того, як українець Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу і звільнив титул, новим повноцінним чемпіоном IBF став володар тимчасового поясу Дюбуа.
Бій став для Джошуа (28–3, 25 KO) та Дюбуа (21–2, 20 KO) першим з березня та червня 2024 року відповідно. Під час зважування, яке провели напередодні, Джошуа виявився важчим за Дюбуа - 114.53 кг до 112.76 кг.
Наприкінці першого раунду Джошуа опинився у нокдауні після удару Дюбуа. Вдруге Джошуа потрапив у нокдаун наприкінці третього раунду. Британський боксер втримався на канатах до закінчення раунду, і хоча рефері почав відлік, зміг підвестися, після чого відправитися на перепочинок.
Утретє Джошуа потрапив у нокдаун вже на початку четвертого раунду, а вже згодом ще раз опинився на канвасі, але на цей раз рефері не почав відлік.
Остаточну перемогу Дюбуа здобув у п'ятому раунді, ще раз відправивши Джошуа на канвас. На цей раз боксер не підвівся, тож Дюбуа переміг.
- 3 вересня абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе здобув перемогу над Ті Джеєм Дохені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе