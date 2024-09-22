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Дюбуа нокаутував Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF

Світлана Кравченко
22 вересня, 2024 неділя
07:20
Спорт Даніель Дюбуа

У неділю, 22 вересня, відбувся головний бій у вечорі боксу в Лондоні на стадіоні "Вемблі"між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. У результаті поєдинку чемпіоном світу за версією IBF став Дюбуа

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Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Після того, як українець Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу і звільнив титул, новим повноцінним чемпіоном IBF став володар тимчасового поясу Дюбуа. 

Бій став для Джошуа (28–3, 25 KO) та Дюбуа (21–2, 20 KO) першим з березня та червня 2024 року відповідно. Під час зважування, яке провели напередодні, Джошуа виявився важчим за Дюбуа - 114.53 кг до 112.76 кг.

Наприкінці першого раунду Джошуа опинився у нокдауні після удару Дюбуа. Вдруге Джошуа потрапив у нокдаун наприкінці третього раунду. Британський боксер втримався на канатах до закінчення раунду, і хоча рефері почав відлік, зміг підвестися, після чого відправитися на перепочинок.

Утретє Джошуа потрапив у нокдаун вже на початку четвертого раунду, а вже згодом ще раз опинився на канвасі, але на цей раз рефері не почав відлік.

Остаточну перемогу Дюбуа здобув у п'ятому раунді, ще раз відправивши Джошуа на канвас. На цей раз боксер не підвівся, тож Дюбуа переміг.

  • 3 вересня абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе здобув перемогу над Ті Джеєм Дохені.
Теги:
Світ
Бокс
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