Дюбуа нокаутував Джошуа і став чемпіоном світу за версією IBF

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Після того, як українець Олександр Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу і звільнив титул, новим повноцінним чемпіоном IBF став володар тимчасового поясу Дюбуа.

Бій став для Джошуа (28–3, 25 KO) та Дюбуа (21–2, 20 KO) першим з березня та червня 2024 року відповідно. Під час зважування, яке провели напередодні, Джошуа виявився важчим за Дюбуа - 114.53 кг до 112.76 кг.



Наприкінці першого раунду Джошуа опинився у нокдауні після удару Дюбуа. Вдруге Джошуа потрапив у нокдаун наприкінці третього раунду. Британський боксер втримався на канатах до закінчення раунду, і хоча рефері почав відлік, зміг підвестися, після чого відправитися на перепочинок.

Утретє Джошуа потрапив у нокдаун вже на початку четвертого раунду, а вже згодом ще раз опинився на канвасі, але на цей раз рефері не почав відлік.



Остаточну перемогу Дюбуа здобув у п'ятому раунді, ще раз відправивши Джошуа на канвас. На цей раз боксер не підвівся, тож Дюбуа переміг.