Головний конкурент Усика захистив титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє Top Rank.

Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі (до 55,34 кг), який пройшов у Токіо, завершився достроковою перемогою Наоя Іноуе над Ті Джеєм Дохені.

Японець здобув перемогу технічним нокаутом. У 7 раунді ірландець не зміг продовжити бій через травму спини.