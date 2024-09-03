Головний конкурент Усика захистив титул абсолютного чемпіона світу
У вівторок, 3 вересня, абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе здобув перемогу над Ті Джеєм Дохені
Про це повідомляє Top Rank.
Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі (до 55,34 кг), який пройшов у Токіо, завершився достроковою перемогою Наоя Іноуе над Ті Джеєм Дохені.
Японець здобув перемогу технічним нокаутом. У 7 раунді ірландець не зміг продовжити бій через травму спини.
- Наоя Іноуе є головним конкурентом українця Олександра Усика у рейтингу найкращих боксерів світу від The Ring.
- Після перемоги над Дохені японець, ймовірно, випередить українця. У червні Олександр Усик перестав бути абсолютним чемпіоном надважкої ваги.
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