Зеленський зателефонував Усику перед реваншем з Фʼюрі

Відео з розмовою опублікував Володимир Зеленський.

"Ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України, і кожна твоя перемога дає настрій, заряджає українців, усі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності й твого успіху. Стовідсотково всі українці тільки на твоєму боці. Безумовно, Британія допомагає Україні в боротьбі проти РФ. Це зрозуміло, ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш перемагати Фʼюрі… Там не сильно, щоб вони нам не заборонили ракети Storm Shadow", – сказав президент Олександру Усику.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації), тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в Саудівській Аравії.

В Україні зустріч Усика та Ф'юрі транслюватиме Megogo. На цій платформі бій буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Бій також покажуть на Megogo Гонг і окремому каналі поєдинку.

Студія перед боєм стартує о 18:45, головний поєдинок шоу в Ер-Ріяді розпочнеться орієнтовно в 00:45 за київським часом.