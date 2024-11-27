"Буде повільнішим та передбачуванішим": ексчемпіон світу дав прогноз на реванш Усик - Фʼюрі

Про це повідомляє talkSport.

"Поєдинки виграються й програються між боями. Ми знаємо, що Фʼюрі набирає зайву вагу між поєдинками, а потім йому доводиться знову її скидати. Зараз нам намагаються сказати, що Фʼюрі буде більшим і кращим. Більший і кращий не переможе Усика. Це дійсно не так. Якщо він набере більше ваги й подумає: "Цього разу я побʼю Усика, я зможу тримати його удари, тому що я набагато більший", – це не спрацює для нього", - переконаний Дюк Маккензі.

Ексчемпіон світу також дав прогноз стосовно того, як на рингу виглядатиме Тайсон Фʼюрі.

"Він буде повільнішим, він буде більш передбачуваним, він буде отримувати більше ударів і набагато раніше… Усик виграє реванш, і я не бачу, як Тайсон Фʼюрі може його побити. Тайсон не збирається нокаутувати Усика. Цей хлопець непереможний, тому потрібно шукати тріщини в його броні. У цього хлопця поганий двигун? У нього були розсічення? Він падає? Чи повинен він підійматися з підлоги, щоб вигравати бої? Усику не потрібно робити нічого з цього, він ніколи не показував своєї вразливості", – сказав Маккензі.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Перший поєдинок Усика проти Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.